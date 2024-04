Universidades: Milei promete aumentos, no paga y ajusta

Serán las encuestas, las tendencias, las pantallas frías, el vasto espacio de la territorialidad virtual, tal vez todo junto, sincronizado, conduce al gobierno nacional a acuerdos que no son tales, paritarias que siempre vienen cerradas con porcentajes arbitrarios, aumentos de fondos que se reproducen en el prime time y no llegan a las cuentas famélicas de las universidades. Todo el instrumental, que no oculta la reacción y descalificación por la educación pública, manifiesta la imposibilidad de frenar la multitudinaria marcha del próximo martes 23 de abril.

Sabemos que existe un vocabulario pero reducido a la X. El Ministerio de Capital Humano anuncia un acuerdo inexistente con el Consejo Interuniversitario Nacional: aumento de fondos para el funcionamiento, otro 70 por ciento. Una medida arbitraria que en el caso de la UNM serían unos 20 millones de pesos que son esperados como los primeros 20 millones que anunció el mismo gobierno nacional y que aún no fueron depositados. Gaste a cuenta, siga rascando la olla.

Las auditorias se hacen, existen los entes de control, pero en esta fase LLA advierte que «harán auditorias» porque el adoctrinamiento está en marcha.

El Consejo Interuniversitario Nacional emite un comunicado que «ratifica la disposición al diálogo priorizando como central la cuestión educativa» y un claro apoyo a la marcha: «Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación»

En una arteria paralela, sin correrse un milímetro del modo y forma, llama a paritaria y anuncia lo que ofrece, 8 por ciento, abajo de la inflación de marzo (11 por ciento). El rechazo de los gremios docentes y no docentes es unánime, la manifestación del 23 de abril no se suspende.