Comisaría Francisco Álvarez: «Fue mucha la tortura y los apremios ilegales por parte de policías sin identificación»

A la 1:30 de hoy las cinco personas demoradas recuperaron su libertad. Ayer por la tarde estaban en la tarde de ayer en la puerta de la Comisaría de Francisco Álvarez pidiendo «que se cumpla el derecho a la visita», lo hacían con respeto ante la actitud violenta del personal. Minutos después que las hijas de un mujer alojada en esa dependencia hablaran con este medio, la policía arremetió contra ellas. Florencia fue agarrada de los pelos. Carina Leguizamón, militante barrial que trabaja y articula con la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) ingresa al hall y es tomada de los brazos y llevada al calabozo. Fueron privadas ilegalmente de su libertad por el lapso de seis horas. El compañero de Leguizamón, estaba en su auto, y fue sacado a los golpes y llevado al calabozo.

«Soy recepcionista de denuncias que transmito a la CPM y ayer a las 18 horas recibo un llamado de familiares de detenidas que refería a maltrato policial en la Comisaría de Francisco Álvarez. Me apersonó junto a mi compañero. Las mujeres estaban muy enojadas por el maltrato que habían recibido. Presentó mi credencial con el número de matrícula de la ONG Casa Joven Diana Sacayán y como Punto de Denuncia y Torturas«, describe Carina, quien aclara que «pidió la identificación de los /as policías porque ninguno /a lo portaban en su uniforme. «Solo uno de dijo que era el Oficial Maldonado porque el resto se negó»

Las jóvenes que hablaron con nosotros plantearon que no las dejaron entrar a la visita por una de ellas tenía un piercing, que no manifestaron queja por esa decisión pero que solo pidieron que les hablen con respeto

Efectivamente y por pedir respeto fueron insultadas, maltratadas verbal, psicológica y físicamente por parte de una oficial que no se quiso identificar. Luego que ustedes realizan la entrevista y dejan el lugar, le digo a las pibas que ingresemos a la Comisaría para preguntar si las iban a dejar ver a su madre, caso contrario volvíamos al día siguiente tras hacer la denuncia ante la CPM…

Pudiste ingresar, ¿pudiste preguntar?

No, aparece una mujer policía y a los gritos expresa QUE HACEN ACÁ. Yo estaba sentada, me pongo de pie, me presento y le pido que no grite. Me pregunta si soy familiar, le respondo que estaba trabajando, representando a las familiares. YO estaba ubicada y reconociendo a la institución que representa la policía, manifestando de buen modo que ella no nos podía agredir por pedir una contestación. En esa momento esta policía observa que un familiar desde afuera la estaba grabando con el celular y señalándola como la policía que las había violentado…

Entonces, porque un familiar la identifica como la persona que la había violentado esta mujer policía te detiene

Sí, me agarra de los brazos me lleva a la primera oficina que encuentra y me da dos piñas en la nuca y otra en la cara. Puedo sostenerme en pie y le grito «por qué me pegás». Abre la puerta e ingresa otra policía, de contextura baja, pelo rubio, que queda sorprendida y hace gestos como diciendo «no puedo hacer nada». Llega quien sería el Jefe de Calle y decide que me alojen en otra habitación, que me requisen y me saquen el celular. Minutos después entran las dos pibas que querían saber si podían ver a su madre, una de ellas con ataque de asma. Les pedí por favor que le facilitaran el puff. Yo sufro de ataques de pánico y esta situación de violencia y encierro me afectó tremendamente.

¿Las llevan al calabozo?

Sí, con la advertencia que teníamos que caminar agachando la cabeza y sin responder a la misma oficial que nos violentó desde el inicio de todo esto. La celda era de 1,5 x 1,5 metros. La piba que seguía con el ataque de asma, bueno logro que la saquen de ahí y la ubiquen en la cocina. Pude ver como le pegaban a Florencia y a mi esposo. Mi estado de salud empeora, me tiro al piso todo mojado y las pibas piden por favor que me alojen en otro lugar. Me ponen en la cocina y lo veo a mi esposo todo golpeado, una persona que sufre del corazón…

¿Como lo detienen a tu compañero?

Estaba afuera en el auto. La policía va a buscarlo, le pide que abra la puerta y él se niega porque no hizo absolutamente nada. Los efectivos ingresan al vehículo, lo golpean y lo dejan detenido. Cuando pasa todo lo llevan al Hospital de Moreno y el efectivo le dice a un médico que en la «descripción coloque que de un forcejeo» en referencia a los golpes en el cuerpo. Ese profesional se niega y entonces llaman a otro que «era conocido» y arma el informe pericial donde el forcejeo explica los golpes en el ojo, piernas, brazo, hombre, clavícula y tórax.

¿Cuál fue el delito que armó la policía para justificar la represión y la detención?

Mirá, nos empezaron a leer tantas cosas que lo único que pedimos fue que nos den una copia que por supuesto no ocurrió. Salimos y afuera estaba la Directora de Derechos Humanos del Municipio, la Dra Anahí Sanchetta, abogada de Poder Comunitario y DDHH de la Nación…

Por último, para salir en libertad, sin haber cometido ningún delito, ¿firmaron la causa armada bajo amenaza?

Así fue, pero fijate este dato. La Comisión Provincial por la Memoria estaba preparando un habeas corpus porque nosotras no figurábamos detenidas en ningún lado