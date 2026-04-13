El Frente Renovador juega porque tiene equipo



Fútbol, encuentro, asado, política deportivamente natural. Se convirtió en noticia porque esos jugadores que pisaron el rectángulo de juego suelen mostrar diferencias tácticas. En la política, como en la convocatoria recreativa siempre, aparece el hombre que se pone la camiseta de la unidad.



Sergio Tomás Massa no participó del gran picado pero observó a su Frente Renovador jugar el partido. Dato de gran color: entre los titulares jugó el líder del FR de Moreno, Damián Contreras:











Posteó Sebastián Galmarini: «Se armó partido en el Polideportivo Padre Mugica en un primer cruce, mezclando gestión, militancia y un poco de competencia sana. Con Sergio Massa y Nicolás Russo como DT, el equipo del Frente Renovador salió a la cancha con ganas de jugar contra el equipo de Federico Otermín, Julián Álvarez, el Tano Menéndez, Achával y Nicolás Mantegazza. Una jornada distinta que terminó en un asado en la quinta de Perón en San Vicente.



En el partido estuvo representada la Primera y Tercera Sección electoral. La disputa o carrera por la gobernación se juega en varias canchas. La estrategia en movimiento por el futuro.



