«En General Rodríguez, Mauro García es el Estado presente»



Del mismo en que las escuderías del peronismo bonaerense calientan motores por ese puesto que ostenta Axel Kicillof hasta diciembre de 2027, hay espejos en algunos municipios. La raíz de esa legítima disputa se encuentra en que no hay reelecciones indefinidas, por lo tanto hay mandatos que vencen y las actuales conducciones, de cada distrito, registran los movimientos internos. En General Rodríguez, gobierno de Mauro García (Fuerza Patria), las líneas internas juegan por aire y tierra.



Al lado del Intendente García se encuentra un cuadro de la Corriente Nacional de la Militancia, quien cumple una función de gobierno. Germán Luján evalúa las condiciones macro económicas, el fenomenal impacto económico y social que generan las políticas de Milei y, por supuesto, el modo en que su gobierno comunal afronta las causas y efectos.



En el campo de la disputa electoral interna, Luján brinda una respuesta: «Si le preguntás a cualquier actor de nuestro espacio político te va a decir que si no hay interna es porque se alcanzó la unidad, pero si eso no ocurre es bienvenida la disputa. Lo planteo así porque desde nuestra organización tenemos plena convicción de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Cuando uno disputa poder después tiene que saber qué hace con el mismo, en nuestro caso ponemos todo lo que hay en recursos y todo lo que está, humanamente, a nuestro alcance, siempre a disposición de los /as vecinos /as porque en General Rodríguez el Estado siempre está presente».



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