Pasar el invierno con subas en la luz y el gas



Las autoridades nacionales y provinciales aprovecharon el último día hábil de mayo para oficializar los cuadros tarifarios de los principales servicios públicos. A partir de junio, la luz y el gas aumentan en todo el país. Cómo impacta la suba en la provincia de Buenos Aires.



Así las cosas, un usuario residencial sin subsidio con un consumo medio que en mayo pagó $50.000 de luz, el mes que viene alcanzará los 53.600 pesos. Por su parte, un hogar subsidiado que recibió una factura de $31.800, ahora rondará los $36.350, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades provinciales.



Hay que agregarle las actualizaciones de EDENOR y EDESUR, las distribuidoras de energía eléctrica que abastecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que regula Nación. En este caso, también hay variantes dependiendo del tipo de usuario y los niveles de consumo. A modo de referencia, vale decir que el aumento es cercano al 5% para los usuarios residenciales R1 sin subsidio.



También hoy quedó aprobado el cuadro tarifario de junio correspondiente al servicio de gas. En la provincia de Buenos Aires, recibirán aumentos todos los usuarios, es decir, los que están en la zona concesionada a Camuzzi, pero también a Metrogas y Naturgy BAN.



Para los usuarios del interior bonaerense, la suba será del 4,7% en el cargo fijo y del 1,94% en el cargo variable (que depende del consumo). Siempre tomando como referencia a los usuarios residenciales R1 sin subsidio, en el área de Naturgy BAN la suba va a ser del 4,4% para el cargo fijo y del 1,9% para el variable. Finalmente, los hogares de Metrogas van a recibir aumentos prácticamente iguales a los de Naturgy BAN.



FUENTE:INFOCIELO