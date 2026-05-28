“Cristina Libre no es una consigna, es un plan de gobierno”

El secretario de Comunicación del Municipio de Quilmes, Alberto De Fazio, sostuvo que la consigna “Cristina Libre” “no es un slogan vacío”, sino “un verdadero plan de gobierno” para enfrentar el actual modelo económico y político del país.



Lo afirmó durante una extensa entrevista en el programa “Haro con Hache”, emitido por FMSUR, donde analizó el escenario nacional, el mensaje de la Iglesia en el Tedeum del 25 de Mayo y el rol de los municipios frente a la crisis social.



En ese contexto, De Fazio aseguró que la situación económica “se profundiza” y cuestionó duramente al Gobierno nacional. “La gente empieza a darse cuenta de que este modelo va hacia un sistema donde desaparece la clase media”, advirtió.



El funcionario vinculó directamente esa situación con la necesidad de construir una alternativa política y afirmó que la consigna “Cristina Libre” sintetiza esa discusión de fondo.



“Cristina Libre no es una consigna vacía. Es un significante pleno, un plan de gobierno”, expresó. Y profundizó: “Implica estar dispuestos a revertir este proceso de entrega, recuperar una política exterior autónoma, volver a un sistema productivo nacional y dejar de ajustar permanentemente sobre los trabajadores”.



Durante la entrevista, De Fazio sostuvo que el país atraviesa una fuerte concentración económica y denunció la existencia de “poderes económicos, mediáticos y judiciales muy fuertes” que condicionan la política nacional. “El que quiera encarnar una voluntad de cambio tiene que estar dispuesto a enfrentar esos poderes”, afirmó.



En ese marco, mencionó la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que la consigna “Cristina Libre” también representa “la decisión de enfrentar el actual esquema de poder”. “No es solamente la libertad personal de Cristina. Es discutir un modelo de país”, remarcó.

FUENTE: 5 DÍAS PERIODISMO DEL SUR