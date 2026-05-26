En el Mundial de Tecnología Satelital, el equipo de la Universidad Nacional de Moreno quedó 8°, adelante de la UBA



El conocimiento proyecta luces e ilustra los procesos. Nunca mas apropiado que decir «equipo», logro colectivo, emoción que abraza el sentido de identidad y pertenencia. Nuestra Universidad Nacional de Moreno, contra mareas, vientos y tempestades, marca huellas en el camino.



Tras avanzar a la fase final del Mundial de Tecnología Satelital (organizado por el Programa Espacial Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México) parte del equipo viajó a México y en el día de nuestra revolución de Mayo obtuvo el 8° lugar, adelante a la representación de la UBA.











El equipo de CanSat UNM está integrado por Pedro Giuffrida; los ingenieros y graduados de la UNM Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes de Ingeniería en Electrónica Juan Adolfo Isa, Juan Manuel Chimienti, Patricio Coto y Juan Pablo Luján. También integra el equipo Rocío Salgado, estudiante de la carrera de Diseño Industrial.



Compitió con universidades de distintos países, entre ellos México, Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Países Bajos e India, en un proceso de evaluación que destacó el desempeño académico y técnico de los participantes. El Mundial convoca a equipos universitarios a diseñar, construir y validar un sistema satelital en miniatura, replicando las distintas etapas de una misión espacial real.