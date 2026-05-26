Un senador del PRO presentó un proyecto para que «las escuelas intervengan ante noviazgos violentos»



El senador bonaerense del bloque PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó un proyecto de ley para crear un Programa de Prevención de Noviazgos Violentos, para que los directivos y docentes de escuelas secundarias puedan intervenir frente a una de las principales problemáticas que atraviesan a las instituciones educativas.



La iniciativa surge en respuesta a una problemática creciente y poco visibilizada: la violencia en las primeras relaciones afectivas de los adolescentes.



“Estas situaciones pueden manifestarse a través de los celos excesivos, manipulación emocional e incluso agresiones físicas que de no ser identificadas a tiempo tienden a consolidarse como antecedentes de dinámicas más complejas en la vida adulta”, advirtió Rico Zini.



Ante esta situación, el senador del PRO expresó que “resulta fundamental trabajar en la prevención, detección temprana y abordaje integral de la violencia en las relaciones afectivas desde una temprana edad”.

En el escrito, se entiende por noviazgo violento a toda relación afectiva entre adolescente donde se manifiestan conductas de dominación, control, humillación, vigilancia o agresión física, psicológica, sexual o económica, sin que sea necesaria la convivencia.



Por tal motivo, Rico Zini propone crear un Programa de Prevención para identificar señales tempranas de alerta como micromachismos, control de redes sociales, aislamiento; como así también para promover vínculos basados en la equidad, el respeto y la autonomía.



Además, la iniciativa propone brindar herramientas de asistencia y denuncia para las y los adolescentes que atraviesan situaciones de violencia, así como de sensibilizar a la comunidad educativa y las familias sobre la desnaturalización de la violencia de género.



“No se trata únicamente de brindar información, sino de generar instancias de reflexión crítica que permitan a los adolescentes cuestionar patrones culturales y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad”, amplió Rico Zini.

El proyecto reconoce también las transformaciones en las formas de vinculación juvenil atravesadas por los entornos digitales. En ese sentido, Rico Zini señaló que el control de redes sociales, la difusión no consentida de contenido íntimo y otras formas de acoso virtual representan nuevas dimensiones del problema que deben ser abordadas de manera específica.



“Abordar la violencia desde las instituciones educativas secundarias, no solo mejora la capacidad de respuesta institucional, sino que también contribuye a generar entornos escolares más seguros”, resaltó Rico Zini.



En esta línea, el legislador bonaerense puntualizó que su proyecto permitirá “evitar la cronificación de la violencia y sus consecuencias, que incluyen problemas de salud mental, deserción escolar y reproducción intergeneracional de patrones violentos”.



FUENTE: Diputados Bonaerenses