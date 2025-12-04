A la madrugada fue aprobado el endeudamiento que pedía Kicillof… el paquete está listo



Pasada la 1:30 de la madrugada, luego de dos cuartos intermedios la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que avala el endeudamiento por casi 3.500 millones de dólares y giró al Senado para que se convierta en Ley, hecho que se produjo a las 4 AM de este jueves 3 de diciembre. La larga espera significó conversaciones, roscas, puestos, lugares.



El eje de las diferencias se centró en el monto del fondo destinado a los municipios. Desde la oposición, especialmente en la UCR, cuestionaban que la cifra que el Ejecutivo había comunicado en la mesa de negociación no coincidía con la que figuró en el proyecto original con respecto a los fondos destinados a los municipios. Esas objeciones derivaron en nuevas reuniones técnicas y en un ida y vuelta que se prolongó toda la tarde. Finalmente, las partes lograron acercar posiciones y cerrar una cifra que destrabó el tratamiento.



Otro punto que saldó diferencias fue la incorporación de cargos para la oposición en organismos clave. El oficialismo aceptó ampliar el directorio del Banco Provincia para sumar un vocal adicional y tres asesores, además de habilitar lugares en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación. En total, una decena de representantes opositores accederán a esos espacios como parte del entendimiento político.



Alexis Guerrera, como Presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes un mensaje de consenso, de cintura política, desagrietado: «Con la aprobación del Financiamiento en la @HCDiputadosBA, quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública. Fueron semanas arduas de debate, de escuchar los diversos aportes que a lo largo de estos días se fueron proponiendo desde todos los sectores hasta llegar a un consenso. Construir esta mayoría requirió del compromiso y la responsabilidad de aquellos legisladores que, por encima de los intereses personales y sus respectivos posicionamientos políticos, pudieron priorizar el bienestar y el futuro de 17 millones de bonaerenses«.



El paquete de financiamiento prevé una distribución diversa de recursos para atender compromisos inmediatos y sostener la inversión pública. Unos USD 1.045 millones se destinarán a cancelar obligaciones con Rentas Generales de la Provincia y a reforzar el Fondo de Fortalecimiento y Emergencia de la Inversión Municipal, además de sostener programas sociales y proyectos de obra. A esto se suman USD 1.990 millones orientados a la cancelación o renegociación de deudas financieras y judiciales, junto con aportes para el mismo fondo municipal y para iniciativas de infraestructura y asistencia social.



El esquema se completa con USD 250 millones en Letras del Tesoro, que permitirán cubrir necesidades de corto plazo, y dos asignaciones específicas vinculadas a empresas provinciales: USD 150 millones destinados a proyectos energéticos de Buenos Aires Energía, y USD 250 millones para obras viales bajo la órbita de AUBASA, con foco en mejorar corredores estratégicos de la red provincial



FUENTE: INFOCIELO