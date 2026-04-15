Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 15 de abril de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Adorni una historia sin fin: viaje a Aruba en primera clase con toda la familia

miércoles, 15 de abril de 2026 2 min de lectura


La Justicia confirmó que el jefe de GabineteManuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025


La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, donde se informó el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar.


Por otra parte, se supo que el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela.


Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.


Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados


La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones. 

MÁS HISTORIAS

Mariel y Damián, el derecho a viajar

Feria Fe y Esperanza: «El espíritu de Sergio está acá»

Discapacidad: organizaciones se movilizaron al Ministerio de Economía

Te pueden interesar

Sreider por siempre Presidente, con apoyos que abren la polémica

Quillango (Parte II)

Por Pavla Ochoa

Karina Ramírez no llegó a la cima, el modelo educativo de Mariel pierde una partida de poder

Kicillof le envió a Mariel 285 millones de pesos