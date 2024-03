Avanza el desfinanciamiento de las Universidades y los centros de Ciencia y Tecnología

La UBA se expresó sobre la difícil situación económica que está atravesando, y llamó a la ciudadanía a manifestarse contra el congelamiento presupuestario. Estudiantes del Gran Mendoza denuncian la situación crítica de la Universidad e invitan a organizarse por mayor presupuesto educativo, contra el encarecimiento de la bandeja del comedor y por el boleto educativo gratuito. Con una nutrida columna de más de 3 mil personas, la comunidad educativa de la UNLP recorrió las calles de La Plata para reclamar el inmediato aumento del presupuesto educativo, por salarios y en defensa de la Universidad y la educación pública. El 31 de marzo es un día clave en la aplicación del plan de ajuste del gobierno de Milei. No se conoce con precisión el número total de personas que serán despedidas, pero el universo potencialmente afectado sería de alrededor de 70.000 trabajadores/as que brindan servicio ante la Administración Pública Nacional bajo regímenes de contratación precaria. En particular, en el sector de Ciencia y Tecnología se proyecta que al menos 1.400 puestos de trabajo se perderían en las próximas semanas. Por Mario Hernández.

La Universidad de Buenos Aires se expresó sobre la difícil situación económica que está atravesando, y llamó a la ciudadanía a manifestarse en contra del congelamiento presupuestario.

Lucille Levy, presidente de la FUBA, habló sobre las acciones legales emprendidas por la universidad.

“Lo que está pasando hoy es que funciona con el mismo presupuesto que en el 2023”, disparó Levy, quien luego completó: “Hay una inflación acumulada del 270% y seguimos con la misma plata”.

“La FUBA lanzó una campaña con la consigna ‘Cuidemos lo que funciona’ para intentar visibilizar la situación”, dijo. “Hoy el presupuesto no alcanza, tenemos plata para funcionar dos meses más”, añadió.

En esa misma línea, dijo que se está poniendo en peligro la cursada. “Los hospitales universitarios, como el de Clínicas, entra en el gasto de funcionamiento”, complementó.

Finalmente, Levy dijo que la UBA está atravesando un proceso de modernización que puede verse interrumpido. “Hay un problema muy grande con los salarios de los docentes, si la situación no cambia, no tendremos segundo cuatrimestre”, concluyó.

Acción estudiantil contra el ajuste en la UNCuyo

Los y las estudiantes del Gran Mendoza que se vienen organizando en Interfacultades desde diciembre de 2023, realizaron el lunes 18 una radio abierta frente al comedor universitario dando difusión a la situación crítica de la Universidad e invitando a organizarse por mayor presupuesto educativo, contra el encarecimiento de la bandeja del comedor y por el boleto educativo gratuito. La misma contó con la participación de distintos sectores de la comunidad universitaria como docentes de FADIUNC y también delegaciones de la Asamblea de Trabajadores del CONICET y la Asamblea Cultural de Mendoza.

Frente a decenas de estudiantes que concurren al comedor, referentes estudiantiles de diferentes facultades expresaron la preocupación por los recortes en curso y la incertidumbre que genera el hecho de no saber si el dictado de clases seguirá después de mayo. Plantearon la necesidad de seguir invitando compañeros y compañeras a ser parte de las Asambleas, para decidir entre todos y todas, de forma amplia y democráticamente cómo defender la educación pública y derrotar todo el plan de ajuste de Milei. También expresaron su solidaridad con los trabajadores municipales de Godoy Cruz que horas antes habían sido brutalmente reprimidos por la Policía de Mendoza mientras llevaban adelante un reclamo porque perciben salarios de indigencia.

Por su parte, desde la Asamblea del CONICET remarcaron la necesidad de unir las luchas de todos los sectores afectados y seguir apostando a la organización que le haga frente al brutal desfinanciamiento de Milei. Las y los estudiantes agradecieron el respaldo y quedaron comprometidos en seguir forjando lazos de unidad, manifestando la necesidad de que los Centros de estudiantes se pongan a la cabeza de organizar al movimiento estudiantil, ya que “no podemos esperar, como nos proponen, mientras arrasan con nuestra educación y nuestras vidas”.

La defensa de los Derechos Humanos también estuvo presente y se manifestó la importancia de marchar el 24 de marzo para conmemorar a los 30.400 desaparecidos y desaparecidas por el Golpe de Estado genocida del 76. En particular reivindicando a los estudiantes secundarios y universitarios que peleaban por el derecho a la educación y fueron perseguidos, torturados y desaparecidos por la dictadura militar que hoy quieren negar Milei y su vicepresidenta.

48 años después del golpe, retomar las banderas de los 30.400 por otra sociedad y en defensa de la educación pública es urgente. Con salarios docentes por el piso, becas y proyectos de investigación congelados, sumando la falta de mantenimiento y el congelamiento de obras edilicias, sin dejar de lado el aumento en los asuntos de la vida cotidiana como los alquileres, el boleto y la comida, el despiadado ajuste de Milei se encamina hacia una privatización encubierta de la educación superior. Acompañado, de la persistente exclusión de las y los jóvenes más precarios.

Frente a esta situación de emergencia, los Centros de Estudiantes, conducidos por la Franja Morada y el peronismo, se mantienen ausentes. Sin embargo, los y las estudiantes autoorganizados impulsan acciones y continúan exigiendo que sus “representantes gremiales” tomen una posición activa en esta lucha. El miércoles 20/03 convocaron a una nueva Asamblea Interfacultades a las 18:00 en la explanada de la Facultad de Arte y Diseño (UNCuyo).

La UNLP contra el ajuste

Con una nutrida columna de más de 3.000 personas, la comunidad educativa de la UNLP recorrió las calles de La Plata, desde Plaza Italia hasta el Rectorado, para reclamar el inmediato aumento del presupuesto educativo, por salarios y en defensa de la Universidad y la educación pública.

El viernes 1°, horas antes del discurso de ajuste contra el pueblo trabajador que dio el presidente Milei en la apertura de sesiones, del Congreso Nacional, una destacada movilización educativa recorrió el centro de la ciudad de La Plata, para denunciar el ataque sobre la educación pública por parte del gobierno. El detonante fue el congelamiento presupuestario para las Universidades nacionales al valor del 2023 que, con el brutal salto inflacionario que venimos sufriendo, afecta a todo el funcionamiento de nuestra Universidad e implica, como se denuncia desde el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que solo se podrá llegar hasta mayo.

Hoy el caso más emblemático son las y los compañeros de los colegios de pregrado que ya no reciben el FONID, lo que significa que no solo se les congela el salario, sino que van a cobrar menos, la mayoría de ellas mujeres sostén de familias.

La bronca no se hizo esperar, asambleas en distintas facultades, a pesar de que todavía no se habían iniciado las clases, exigieron y mandataron al plenario de delegados de ADULP que había que empezar a organizarse en común con los demás sectores universitarios confluyendo en una gran marcha hacia el Rectorado. También estudiantes que venían participando de los cacerolazos contra la Ley Omnibus y todo el plan motosierra de Milei, rápidamente comenzaron a exigir a sus Centros de estudiantes la convocatoria a asambleas y medidas contra el ajuste.

Todo esto fue la nafta para poner el motor en marcha, y las dirigencias de ADULP, ATULP y la FULP tuvieron que convocar a esta acción que se nutrió rápidamente de gente, a pesar de que no llamaron a asamblea general, demostrando las ganas y la voluntad de dar pelea como se sintió en el grito común de “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”.

Documento de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología (@mesa_cytec)

El próximo 31 de marzo es un día clave en la aplicación del plan de ajuste del gobierno de Milei. Sin tener aún la renovación de sus contratos firmada, a fin de mes el Poder Ejecutivo podría dejar a miles de trabajadores sin empleo. No se conoce con precisión el número total de personas que serán despedidas, pero para tener una dimensión del universo potencialmente afectado, son alrededor de 70.000 los/as trabajadores/as que brindan servicio ante la Administración Pública Nacional bajo regímenes de contratación precaria. En particular, en el sector de Ciencia y Tecnología se proyecta que al menos 1.400 puestos de trabajo se perderían en las próximas semanas. Ante esta situación, no podemos permanecer indiferentes.

Lamentablemente, en las últimas décadas el Estado amplió su planta laboral de un modo precario, en gran medida en base a contratos temporales, que eran renovados anualmente. Esta situación de precariedad hoy supone una enorme fragilidad para miles de trabajadores que ven peligrar la que ha sido su fuente de trabajo por años e incluso décadas. Aprovechando esta inestabilidad laboral, el gobierno nacional pretende reducir la planta de personal mediante la no renovación de contratos, como lo viene haciendo desde su asunción en diciembre de 2023, pero ahora a una escala mucho mayor.

En lo relativo al sector CyT, en los organismos dependientes del Ministerio de Defensa se ha comunicado el despido de entre un 15 y un 20% del personal contratado.

Es decir, cientos de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) perderán su empleo a fin de mes (véase SHN, IGN y CITEDEF para conocer las funciones de estos últimos tres organismos). Asimismo, en la Administración de Parques Nacionales, donde trabajan 1.192 personas contratadas, se anunció una disminución similar, y en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), donde 226 contratos deben renovarse a fin de mes, 50 no han cobrado aún el sueldo de febrero. Por otro lado, en el ex MINCyT —actual Secretaría de CTI, a cargo de A. Cosentino, y Subsecretaría de CyT, dirigida por P. Nahirñak— se vienen sucediendo decenas de despidos con el mismo formato: contratos que no se renuevan. Por último, en el CONICET hubo hasta ahora 50 cesantías y está pendiente la renovación de 1.200 contratos. Por supuesto, esto no se trata de un relevamiento exhaustivo de todos los organismos del sector, pero alcanza para brindar un panorama de la gravedad de la situación.

El argumento que se utiliza es siempre el de los supuestos “ñoquis”. Pero esto es un chivo expiatorio para justificar despidos indiscriminados, sin más razón de ser que el ajuste fiscal, guiado por una concepción neoliberal de reducción del Estado. Muestra de ello es que en las directivas que la Jefatura de Gabinete de Ministros hizo circular para la inmediata reducción de personal no figura ningún criterio asociado a la eficiencia en el trabajo. Solo importa achicar la planta de trabajadores (empezando por quienes están en condición más precaria), sin importar las consecuencias en términos de afectación de las actividades de las instituciones. Es decir, sin miramientos con respecto a la pérdida de capacidades científico-tecnológicas y de prestación de servicios a la comunidad que esta reducción de personal implica.

Ante la inminencia de estos miles de despidos, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología se pronuncia en apoyo y defensa de los/as trabajadores/as y acompaña activamente las distintas iniciativas de lucha, tal como el paro nacional del CONICET convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este miércoles 20 de marzo, con movilizaciones y actos en todo el país. También exhorta a gobernadores, legisladores, partidos políticos, periodistas, sindicatos y demás actores de la sociedad civil a hacer frente a este desguace, y en particular a defender la Ciencia y la Tecnología, patrimonio de toda la Argentina. ¡No hay tiempo que perder! Como alertamos en anteriores declaraciones, el achicamiento de personal, sumado al ahogo presupuestario, la degradación institucional, la falta de designación de autoridades, la disminución de becas de posgrado, la pretendida privatización de empresas públicas tecnológicas y la posible intervención arbitraria de instituciones, están produciendo un cientificidio, destruyendo una de las herramientas más importantes para lograr el desarrollo del país, fortalecer la soberanía nacional y mejorar las condiciones de vida de toda la población.

Científicos del Conicet marcharon a Jefatura de Gabinete y se enteraron de casi 100 despidos nuevos

Por Gabriela Figueroa

Faltan días para que se venzan los contratos de todos los estatales que fueron prorrogados hasta el 31 de marzo por el decreto 84/23, una de las primeras medidas de la gestión de Javier Milei. ATE asegura que la cartera de Nicolás Posse es la encargada de armar el listado de despedidos. Investigadores, becarios y trabajadores del Conicet y del Ministerio de Ciencia y Tecnología se hicieron presentes para pedir que se renueven todos los contratos. El lunes se movilizaron al Polo Científico.

“Posse con los laburantes sos un botón, volvete para el sillón”. La frase se canta en la esquina de Diagonal Sur y Avenida Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes, la vereda de esa intersección donde funciona la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, está ocupada por un escenario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y cientos personas que reclaman por los despidos que se anuncian por lo bajo, con rumores que toman estridencia en las redes sociales y cadenas de Whatsapp.

Se trata de científicos y científicas. Encargados de investigar en áreas claves para el desarrollo del país. Hoy luchan por no perder el empleo, mientras el gobierno de Javier Milei mantiene la asfixia presupuestaria del sector. Mientras marchaban, fueron llegando más telegramas de cese de tareas: este viernes hasta la tarde contaban casi 100 nuevos despedidos.

El decreto 84/23, una de las primeras medidas del presidente Javier Milei, solo prorrogó los contratos de trabajadoras y trabajadores estatales hasta el 31 de marzo próximo. A sólo días del cumplimiento del plazo, entre los estatales de Nación solo hay incertidumbre y, en especial, entre los trabajadores, investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) hay un estado de alarma. El ministerio de Ciencia y Tecnología ya tuvo 300 despidos y el Conicet, 50. En esta oportunidad podrían ser miles y, según lo que se dice desde el micrófono en el escenario, las listas de los despedidos y despedidas están siendo armadas por Nicolás Posse, en ese momento y en aquel edificio.

En repudio a los despidos y el ajuste, el lunes marcharon al Polo Científico en el predio del ex Ministerio, en el barrio porteño de Palermo.

Un acto en unidad en contra de los despidos del Conicet

“El 31 de marzo se vencen 1.600 contratos de trabajadores y trabajadoras administrativas del Conicet pero también de miles de todo el Estado nacional. Sin administrativos, el Conicet no puede funcionar y es imprescindible, urgente que esos contratos se renueven, que se renueven todos, no puede faltar ni una persona, no sobra nadie”, dice Mariano Del Pópolo, becario doctoral en el organismo y delegado de ATE.

La situación general en el Conicet, cuenta Del Pópolo, es de mucho desgaste y angustia aunque también de lucha. “El golpe que nos están dando en nuestro salario es tremendo, hay una decisión política de vaciar el Estado nacional incluyendo a Conicet, de doblegarnos moralmente, por eso también los despidos a cuentagotas”, resalta.

“Aquí se están haciendo esas listas de despidos, pero vamos a resistir, incluso esta semana todos los directores provinciales de los centros científicos y tecnológicos del Conicet firmaron un comunicado conjunto, exigiendo que se renueven todos los contratos”, afirma. El delegado dice que la ciencia de un país es lo que da soberanía, autonomía y margen de maniobra en situaciones de crisis como en la pandemia. Que por eso se defiende, “para que se pueda tener un recurso propio”.

Tras el contundente paro del miércoles, se preparaban para la movilización del viernes en Jefatura de Gabinete.

¡NI UN DESPIDO EN CONICET!

ATE CONICET Capital (@ATEConicetCABA)

Soledad Santillán es secretaria de Convenios Colectivos de Ate Capital. Remarca que la presencia en las calles se debe a que no quieren más despidos: «queremos que se renueven todos los contratos y no haya más recorte en Ciencia y Tecnología porque entendemos que en este lugar –señala el edificio- se están armando los listados de los trabajadores despedidos.

“Ciencia y Tecnología es un pilar importantísimo para la Argentina que en todo el mundo es reconocida, hay que seguir cuidando la ciencia para nuestro futuro, significa el avance y la innovación de un país”.

Las paredes de la Jefatura de Gabinete tienen carteles de Ate y otros que dicen: “No somos casta, somos trabajadores”, “Acá no sobra nadie, basta de despidos” y “No al cierre de las Agencias SIEMPRO del Concejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En el escenario, mientras suceden los discursos y se canta que la Patria se defiende, también se lee “Defendemos Télam, defendemos la democracia”.

La multitud aviva aplausos y cantos, una multitud cercada en un corralito policial. A los 15 minutos del comienzo del acto, dos camiones con más de 30 efectivos de la Brigada de Infantería de la Policía de la Ciudad, con tonfas, escudos y armados, arriban al lugar y se posicionan sobre la calle.

Rodean la protesta que se cumple de manera pacífica y sobre la vereda, como marca el infame protocolo aprobado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Mientras eso sucede, Daniel Catalano, secretario general de Ate Capital dice a viva voz que “hay un nivel de violencia política, violencia institucional y violencia estatal que se nos impone” y que se está coordinando con el resto de los gremios y la CGT –y lo repite varias veces- “para que más temprano que tarde podamos construir un paro general con un plan de lucha porque entendemos que no va a alcanzar con un paro, es una consigna inmediata, urgente y necesaria”.

También declama que, para derrotar a Javier Milei, a Villarruel, a Rocca, a Macri, a Techint, a Pérez Companc “necesitamos que el pueblo salga a la calle y los eche de una vez por todas porque parece que 100 días fueron 100 años”. Catalano se solidariza, además, con la víctima de violencia y abuso de la agrupación Hijos, cuya denuncia trascendió el jueves pasado.

“Ahora estamos lamentando víctimas de la peor oscuridad de este Gobierno porque en el día de ayer pudimos conocer que en las fuerzas ocultas que no son las del cielo, sino la de los servicios de inteligencia abusaron de una compañera de Hijos a quien le mandamos un abrazo enorme y le decimos que el 24 vamos a responder en la calle, en un marco de unidad y vamos a ser millones de argentinos y argentinas”.

