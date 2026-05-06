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miércoles, 6 de mayo de 2026

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«Con Axel nos toca ser protagonistas de la revolución que debe darse en Argentina»

miércoles, 6 de mayo de 2026 2 min de lectura


Mayo, mes de conmemoraciones que conectan con la ruptura colonial, el germen de la independencia y el nacimiento de la patria. Será en este quinto mes del año, el día 28; la presentación del plan sanitario federal del Movimiento Derecho al Futuro en el que participa el Licenciado Juan Martín Etcheverry, Director-Decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNM.


En diálogo con Desalambrar explicó que «hace mas de un año y medio, compañeros /as del campo de la salud, no solo de la Provincia de Buenos Aires, estamos recorriendo y generando redes porque en varios rincones de nuestra patria hay personas desarrollando experiencias de resistencia, frente a la debacle económica, social y sanitaria, pero también construyen soluciones que nos conducen a alcanzar ideas comunes».


Construcción de una red mayor, identificar las herramientas que hacen falta y una convicción política: comenzar a replicar en cada punto del país, incluido Moreno, que el MDF es la verdadera alternativa para recuperar el gobierno nacional en 2027.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:

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