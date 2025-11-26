Con Espinoza a la cabeza los Intendentes piden reducción del IVA

La comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados recibió ayer a intendentes de todo el país que respaldaron formalmente una propuesta para incluir en la próxima reforma tributaria una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios.



La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un “efecto cascada” que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio.



El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, fue organizado por el presidente de la comisión, el diputado nacional de Encuentro Federal Juan Brügge, y contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas.



Estuvieron intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.



El diputado Brügge advirtió que “la situación se volvió insostenible” para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, “con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados”.



“El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos”, expresó el diputado cordobés.



Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales “podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes”.