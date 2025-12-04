Correa: “En Provincia ya usamos IA para mejorar la gestión y la formación”

El Ministro participó en la jornada sobre el futuro del trabajo con justicia social en la era de la Inteligencia Artificial

El ministro de Trabajo, Walter Correa, participó junto al secretario General de la CGT, Jorge Sola, del panel “Desafíos del mundo del trabajo en la era de la IA”, organizada por la central obrera y la Fundación de Inteligencia Artificial (IAF) “Creando Futuro”.

La actividad buscó impulsar una participación activa y estratégica del movimiento obrero en el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial y el diseño del futuro del trabajo.

“En muchos cursos del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) que depende de nuestro Ministerio ya estamos insertando el uso de la IA para la formación y capacitación”, detalló Correa y destacó que en la propia gestión de la cartera laboral “estamos utilizando IA en una plataforma que reemplaza el Libro histórico y pasamos a un registro con más de 5 mil empresas, donde también interactuamos con los sindicatos”.

“Hoy, acá estamos presentando la realidad efectiva de la provincia de Buenos Aires que, con la conducción de nuestro gobernador Axel Kicillof, tiene un Estado presente que hace unos días emitió la primera Resolución para la regulación del desarrollo, implementación y uso responsable de Inteligencia Artificial para la administración pública bonaerense”, aseguró Correa.

Acompañaron en el panel la cofundadora de AIF, Alelí Prevignano, la directora general de IQuilibriumAI, Jimena Alvarez Viveros, el investigador del CONICET, Pablo Manolo Rodríguez, María Lourdes Puente Olivera, Macarena Santolaria, y la asesora del ministerio de Trabajo, Lilia Alonso.

Por la cartera laboral también asistió la asesora Lilia Alonso. La actividad contó con una importante presencia de organizaciones y referentes sindicales, entre ellos Cristian Jerónimo, integrante de la conducción de la CGT.

Previamente, se realizó la presentación del libro “Atlas de inteligencia artificial para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe” de Gustavo Beliz, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano con la participación del ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Rafael Bielsa.