«Cuando la trampa empieza ni el empresario ni el político puede detenerla, eso es la casta»



Ocupó un lugar en el Congreso Nacional sostuvo el trabajo, investigación y denuncias públicas contra la corrupción en el sistema de transporte, colectivos y trenes, como olvidar a TBA.



Luego desde la legislatura provincial trabajó y expuso el negocio de los buques que traían gas al puerto de Escobar, un esquema peligro y sobredimensionado. Ricardo Vago, hombre del Partido Socialista, sabe lo que expresa cuando habla de Skanska (gestión Néstor Kirchner), soterramiento del Sarmiento, (gestiones Cristina y Mauricio Macri) y la causa Cuadernos que, finalmente, demostró el sistema de corrupción porque «un grupo de poderosos empresarios» reconoció que pagaron coimas.



Es aquí donde resulta primordial seguir la oferta de los imputados que «desean resarcir el daño devolviendo ese porcentaje malhabido» lo que esconde legitimar el gran botín: los sobreprecios millonarios que son el néctar de la corrupción.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



