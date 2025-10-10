«Cuando las mujeres soñaban volar y la gran industria nacional en Paso del Rey»

Rescatar el pasado y encontrar ahí la industria nacional fuerte, pesada., nuestra.



Reconstruir el legado es parte del fantástico aporte de APROMAC que mañana a las 20:30 horas en la sede del Club Social y Deportivo Paso del Rey emitirá un documental extraordinario que demostrará que una empresa de esa localidad se construyeron más de 100 aviones El Boyero, fabricados y luego piloteados por mujeres.



La investigación de ese proceso histórico, año 1946 (recién concluida la Segunda Guerra Mundial), es un trabajo planificado, estudiado y realizado integramente por la Asociación de Protectora del Medio Ambiente y Cultural (APROMAC).







Carmelo Ianni habló con Desalambrar del gran evento previsto para mañana 11 de octubre, abierto al público, con un valor de entrada simbólico y que contará con el testimonio del familiar de una de las mujeres que hicieron real el sueño de volar.

Ianni expresa con satisfacción y orgullo por el trabajo de ser APROMAC, revitalizado por la incorporación de jóvenes que aman la historia de su pueblo.







La industria aeronaútica en Paso del Rey, una cita imperdible con la historia que supieron construir las que soñaron volar… y lo hicieron.