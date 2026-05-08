Daer: «Axel es el mejor candidato del peronismo para conducir Argentina»



El titular de ATSA y hombre fuerte de la CGT, Héctor Daer, proclamó a Axel Kicillof como candidato a presidente para las elecciones de 2027. Desde Córdoba, donde se desarrolla el congreso de la Federación -FATSA-, puso definitivamente el nombre del gobernador bonaerense sobre la mesa.



Cara a cara con Kicillof, el gremialista lanzó su proclama: “Esta mañana les aclaraba a todos que tu humilidad, tu forma de ser, tu perpectiva y tu murada, te ha llevado a que no te hayas proclamado ni nominado como un potencial candidato a gobernar nuestro país”, le planteó.



Y siguió: “En un acto democrático hemos debatido esta mañana y creemos que sos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de Argentina”.



El propio Daer explicó la jugada a la salida del encuentro: “Lo que les dije a mis compañeros es que si ellos lo aceptaban, aunque el gobernador Axel -compañero y amigo también-, no se proclamó como candidato, nosotros si lo vamos a hacer”, le dijo a los medios. La idea, agregó, es “proclamarlo como candidato propio”.



Kicillof, por su parte, intervino con un discurso en el cierre del encuentro de FATSA, y el tono de su mensaje fue el de quien se prueba el traje: “Vamos a hablar con todo el mundo, vamos a defender la salud, la educación, el trabajo argentino, la cultura, la universidad, a los trabajadores, los derechos, lo que es nuestro, nuestra historia, las islas Malvinas, a nuestros abuelos, a nuestros pibes, a nuestra patria”.



FUENTE: INFOCIELO