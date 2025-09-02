Destacados expertos internacionales acusan a Israel de cometer genocidio en Gaza

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS según su sigla en inglés), el principal organismo global de estudios sobre genocidio, aprobó una resolución que declara que las acciones de Israel en la Franja de Gaza cumplen con la definición de genocidio establecida en la Convención de las Naciones Unidas de 1948.



“Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio”, indica la resolución del grupo, que fue apoyada por el 86% de los que votaron.



La IAGS fundamenta su pronunciamiento en múltiples indicios que, según el marco del derecho internacional, configuran actos genocidas:



Los ataques deliberados e indiscriminados del Ejército israelí contra civiles, incluidos niños. Bombardeo de infraestructura crítica como escuelas, hospitales y medios culturales. Privación intencional de suministros esenciales: agua, alimentos, medicinas, electricidad. Uso del hambre como arma y despojo forzado de población civil. Violencia sexual y reproductiva documentada.



Melanie O’Brien, presidenta de la IAGS y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, dijo que la resolución era «una declaración definitiva de los expertos en el campo de los estudios sobre el genocidio de que lo que está sucediendo en Gaza es genocidio».



Fundada en 1994, la IAGS cuenta con una amplia membresía que incluye académicos, historiadores, politólogos y activistas de derechos humanos. Ha adoptado resoluciones previas que identifican el genocidio, incluyendo casos históricos como el genocidio armenio.



La argumentación de la IAGS se suma a posiciones similares de otras organizaciones: Amnistía Internacional ya había denunciado en abril de 2025 un “genocidio en directo”; también Human Rights Watch, la organización de derechos humanos israelí B’Tselem y otros organismos humanitarios han expresado preocupaciones sobre crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.



Por su parte en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Sudáfrica mantiene desde diciembre de 2023 una demanda contra Israel por genocidio. La CIJ, en enero de 2024, dictó medidas provisionales demandando que Israel permita ayuda humanitaria y prevenga actos de genocidio; sin embargo, su implementación ha sido ignorada por Estados Unidos, principal aliado de Israel, y las principales potencias europeas.



En la ofensiva de Israel desde el 7 de octubre de 2023, grandes extensiones de Gaza han sido arrasadas y la mayoría de los dos millones de habitantes del territorio han sido desplazados. Más de 63.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza señala que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.



La solidaridad es fundamental para denunciar el genocidio que Israel comete contra los palestinos. Pero es necesario que la lucha tenga como objetivo terminar con la ocupación. Una barbarie de la cual es responsable no solo Israel, sino también las principales potencias imperialistas del mundo, que mantienen su complicidad con la entidad sionista, sin importar el nivel de brutalidad y violaciones de los derechos humanos perpetradas por el estado de Israel contar el pueblo palestino.



Es por esto que los ojos del mundo hoy están puestos sobre la Global Sumud Flotilla, la mayor acción civil internacional jamás organizada por mar en solidaridad con el pueblo palestino, zarpó este domingo desde el Moll de Fusta de Barcelona, para iniciar su misión. Más de 300 activistas en alrededor de 50 embarcaciones provenientes de 44 países intentarán romper el bloqueo ilegal de Israel y llevar ayuda humanitaria a Gaza.