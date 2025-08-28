Diputados bonaerense: Legislación General promueve dictámenes y los proyectos van al debate

La Comisión de Legislación General presidida por el diputado Rubén Eslaiman, se avanzó en varios proyectos de ley que serán sometidos a votación para su aprobación en la próxima sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.



Entre ellos, se encuentran la iniciativa de la diputada Alejandra Lorden, que busca la reglamentación de la labor del Acompañante Terapéutico en la Provincia de Buenos Aires, y el de la diputada Lucía Iañez, que promueve la ⁠Regulación del funcionamiento de los hogares convivenciales que garantizan la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin grupo familiar o separados por medida judicial.



También, se destaca el proyecto del diputado Carlos Pugleli, que consiste en implementar la Plataforma Multiagencial que integra SIE 911, SAME, Defensa Civil, COM y otros organismos para unificar la gestion de emergencia, mejorar la respuesta y optimizar la planificacion de politicas publicas en la Provincia.



Además, Legislación General dio el visto bueno a una propuesta de ley impulsada por los diputados Rubén Eslaiman, titular de la comisión, y Facundo Tignanelli, que crea el Registro Provincial de datos genéticos de cadáveres o restos cadavéricos no identificados, en el ámbito del Banco de datos genéticos de la Suprema Corte de Justicia. Esta iniciativa permitirá recolectar y sistematizar información para identificar restos y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.



Por último, fue aprobado un proyecto de ley de la diputada Lucía Klug que establece marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitarias; y el proyecto del diputado Avelino Zurro, que busca introducir modificaciones en la Ley 13.253 que regula la actividad hípica en territorio bonaerense.