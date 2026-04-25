«El asseffismo cuenta con los votos, Vera es una oposición fallida»



Gustavo Ladelfa explicita que el «actual Concejo Deliberante» es una «verguenza», una manera de responde que su aspiración en el armado de la centro derecha morenense, con el regreso de los hermanos Asseff, lejos está de pretender conquistar una banca. A propósito de Claudia y Aníbal, lo que hace Ladelfa es relanzar un vínculo que carga varias elecciones en su haber. Así se inscribe en las redes: «En un escenario político que busca redefinir el futuro de la localidad, se ha gestado una alianza estratégica con el objetivo de unificar el voto de centro-derecha en Moreno. Esta coalición se presenta como una propuesta sólida y experimentada, enfocada en ofrecer una alternativa de gestión frente a tres décadas de administraciones peronistas y movimientos sociales, apostando por la recuperación de la infraestructura y el bienestar de los habitante«.







Si el año 2026 transita por las «instalaciones» de personajes o protagonistas, la entrevista con el dirigente del Partido Demócrata, hombre de la comunicación, vecino del partido de Moreno, ofrece tópicos históricos, estadísticos, politicos, partidarios, un combo que no desconoce que «para el peronismo gobernante» la primer gran noticia es que la oposición muestre señales de fractura expuesta.



Si bien Ladelfa no descarta escenarios de unidad, afirma que la actual oposición a Mariel, nos referimos al bloque de siete legisladores de LLA (conducidos por el diputado bonaerense Ramón Vera Chávez), nació fallida.



Auto definido como «tecnócrata», repasa todo el camino del peronismo, desde Mariano West hasta Mariel Fernández, con la intención de explicar la explosión demográfica que desborda cualquier respuesta en materia de infraestructura y social, pero incorporando el negocio de la tierra que presenta ejemplos muy interesantes en la popular gestión de Mariel Fernández.



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