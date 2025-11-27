El Club Recreativo Los Indios y sus populares bailes de carnaval (Parte I)

Por Pavla Ochoa /



Los bailes de carnaval en los clubes sociales eran un lugar de encuentro directo entre lxs vecinxs y artistas de la música popular. El director de cine, Juan José Campanella, en su película Luna de Avellaneda, logra darnos pinceladas de lo que significó para la comunidad esos encuentros de fiesta y sentido de pertenencia. Y Moreno tiene un granito de arena en esa historia. Los bailes en el Club Recreativo Los Indios de Moreno, convocaban multitudes y su sede explotaba de gente en épocas de carnaval.



Esa institución nació el 22 de septiembre de 1937 cuando se fundó el Club Recreativo Los Indios de Moreno, siendo la práctica del fútbol lo que le dio vida. Surge porque en agosto de 1936 se disolvió el Club Sportivo Villa Herrero, entidad que mantenía una rivalidad futbolística con el Club Atlético Defensores. Fue Carlos Trillaud, uno de los antiguos socios de ese club, quien propuso que la nueva institución se denominara Los Indios, basado en que así era llamada la hinchada y el equipo, que ingresaban ruidosamente al campo de juego. Adoptando los colores blanco y negro, a franjas verticales, como el desaparecido Villa Herrero.



Años después de ese nacimiento como institución, los bailes de carnaval le dieron prestigio en toda la Provincia de Buenos Aires. Carlos González, músico morenense que aportó mucho con su arte y su espacio de grabación para artistas locales, me contaba que era una vidriera cultural para lxs jóvenxs de esos años, donde podían ver artistas consagrados a metros nomás y sentir que ellxs también podían estar ahí. Sentir que más allá de las distancias, en el Conurbano había semillas que esperaban sumergirse en su propia tierra fértil y así crecer sus sueños. Fue el propio Adolfo De Simone, baterista y parte activa del club Los Indios, que me describía los colores y pulsaciones sociales de esos años donde el rock and roll, alejaba a esa juventud de pelos engominados, saco y corbata y de aire tanguero. Era tanta música que llegaba al Club Los Indios, que Adolfo con amigos crearon su propia banda de rock «Los Instantáneos» , donde cumplían sus sueños a presentarse frente a las multitudes que iban a esos encuentros.



Los bailes dieron fama al club, se convirtió en uno de los más populares de la Provincia de Buenos Aires. Por su escenario pasaron consagrados artistas de todos los estilos musicales como Alberto Castillo, Sandro y Los del Fuego, Palito Ortega, Alfredo Echagüe, Violeta Rivas, Leo Dan, entre otrxs. Era muy común, encontrar entre las mesas del público, a reconocidxs actores y actrices argentinos, entre ellas a la vecina Nini Marshall o Javier Portales.



Marcos Pelaitay, músico local y creador de espacios culturales muy importantes para Moreno como fueron “Una Propuesta” y el “Fek- 67 Bis”, remarcó la importancia de los carnavales en el Club Recreativo Los Indios: “Esos bailes eran un gancho para que surjan bandas de rock locales. Eso lo generó el Club Los Indios, con sus bailes, eso era muy potente para la época, venían músicos de todos los colores. Quienes íbamos a verlo éramos influenciados por eso, porque pensábamos ”yo quiero estar tocando ahí”. Porque Sandro, Leo Dan, Palito Ortega, eran consagrados y para nosotrxs era una chispa que hizo que surgieran muchas bandas morenenses”.



Continuará…