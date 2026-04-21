El éxito político se financia con el empobrecimiento salarial… y el árbol crece



La mujer que se dispone a recorrer la Provincia como opción y alternativa al peronismo MDF de Kicillof, expone su modelo y brinda datos, cifras que por supuesto son oficiales. Mariel Fernández afirmó en la nota brindada a Página 12: «Asumí en un municipio con 3 mil millones de pesos de deuda que pudimos sacar adelante (sic)».



Es importante concebir el dato y chequearlo con los balances publicados. Así hablamos de la herencia real (sobre la deuda) y luego nos asomamos a un eje estratégico del milagro morenense que Mariel quiere exportar: el gasto en Personal o la conceptualización del trabajo municipal.



Al 31 de diciembre de 2019 (Festa deja el cargo el 10 de diciembre) la deuda total (flotante y consolidada) llegó a 886 millones de pesos. Cuando asume Mariel Fernández se encontró con ese balance que está publicado en la página oficial. No es cierto que recibió un Municipio con 3 mil millones de pesos de deuda.















Comparando peras con peras, obteniendo datos de la misma fuente, la evolución del pasivo creció un 3.700 por ciento en los seis años de gobierno marielista. De 866 millones trepó a 33.965 millones de pesos:











Hay un dato extraordinario respecto al balance del último año de Festa: está firmado en 2020 por Mariel Fernández (Intendenta) y Mariela Bien a cargo de la Contaduría. No pueden alegar que hubo un error de tipeo.



LA LUPA EN EL EMPOBRECIMIENTO SALARIAL PERO CON AUMENTO DE LA PLANTA



El giro extraordinario de recursos de Nación y Provincia en el período 2020 – 2023, sumado un agresivo plan de recaudación que se montó en el incipiente desarrollo de parques industriales, permitió a la Intendencia mostrar cambios en materia de obra pública, ordenamiento urbanístico, capitalización del Estado y gobierno presente.



La película del Moreno pobre quedaba atrás para siempre. Pero si miramos cada fotograma registramos aspectos medulares y poco analizados en profundidad por las fuerzas políticas. Moreno garantiza sueldos de indigencia y pobreza.



El año 2019 cerró con un Gasto devengado en Personal de 115 mil millones de pesos, distribuidos en una planta total de 5.434 trabajadores /as.



Un año después el mismo objeto analizado (Gasto en Personal) bajó a 112 mil millones de pesos con una aclaración: la Intendenta que asumió desactivando los decretos de nombramientos de Festa, denunciando una sobrepoblación de personal, en su primer año de gobierno aumenta la planta que asciende a 5.821 trabajadores /as. Aquí debe contemplarse que los planes, financiados por el gobierno nacional, en 2020 bajan desde los movimientos sociales a reemplazar parte del trabajo municipal, no solo en el área de mantenimiento urbano.



El esquema va adquiriendo mayor fuerza. En el año 2021 disminuye a 109 mil millones de pesos pero aumentan los nuevos nombramientos. La planta se perfila como árbol, pasa de 5.821 a 6.025 trabajadores /as. Los recursos extraordinarios de Nación y Provincia llegaban; la recaudación municipal como hito de la independencia económica subía, pero el único Gasto que perdía era el de Personal.



Como olvidar el debate del año 2022. Allá por el mes de junio, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, declara que «el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, no pueden seguir tercerizadas». Agrega una opinión que hoy intenta actualizarse: «A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja».



Recuperamos ese pasaje de la historia porque gobernaba el Municipio (y lo sigue haciendo) quien lidera el Movimiento Evita en el distrito. La organización auditaba y controlaba, decidía la prestación a realizar para el municipio y éste usufructuaba esa fuerza de trabajo de hombres y mujeres que percibían entre 80 y 100 mil pesos mensuales. En 2022 el Gasto en Personal pasa a casi 122 mil millones de pesos y el plantel sostiene la curva ascendente, de 6.025 a 6.433 trabajadores /as municipales.



En seis años de administración de poder y recursos públicos, ese Moreno pujante de asfaltos mejorados, la millonaria mano de obra de la basura, el aparato publicitario, todo lo que alimenta la película, ES FINANCIADO con el empobrecimiento salarial de sus trabajadores /as, caída del poder adquisitivo sincronizado con el aumento de la planta municipal.



El relato oficial posee condiciones para asegurar que en el período 2020- 2025 los Gastos de Capital (inversión pública, mantenimiento o construcción de calles, alumbrado público, pileta con olas) pasaron de un 3 por ciento a un 13 por ciento del total del Gasto, fenómeno que se explica por los ingresos de otras jurisdicciones (nacional y provincial) destinados a financiar obras de interés comunal.



En el mismo período de análisis, el Gasto en Personal decreció significativamente, lo que en la jerga se llama ajuste. En 2020 representaba un 45% del Gasto total y en 2025 solo significó el 34%.



Observando la planta municipal, en seis años aumentó un 38 por ciento la dotación de recursos humanos.



Esa voluntad y decisión política implicó ¿aumentar en la misma proporción los gastos de funcionamiento del Municipio, lo que incluye puestos de trabajo, equipamientos, materiales y elementos de trabajo para que esa mano de obra pueda desplegarse y cumplir su tarea?



Razones biológicas que producen reemplazos y cambios estructurales de un diseño forjado en una intendencia y media hacen que aquel árbol heredado en 2019 pierda sus hojas. En la nueva planta es probable que el ascenso social esté situado entre el plan de emergencia que recibía el beneficiario /a de la economía popular que se convirtió en fruto del árbol que crece: ahora tiene salario, estabilidad, mejores funciones y un ingreso que lo hace dialogar con la pobreza pero, siendo justos, está más incluido y es parte de la gran historia que construye su lideresa.



Una cuenta rápida para ser contada. Podemos calcular el salario promedio por trabajador según el Gasto ejecutado en el año y dividirlo por la cantidad de personal, descontando los aportes y cargas patronales. Esa fórmula da un resultado promedio decreciente a valores constantes. Para ser equitativos, si tomamos el cálculo del salario promedio que da la ejecución del año 2025, en términos reales, es de 890.000 pesos para cada trabajador /a y el valor de la canasta básica total familiar a junio de 2025 era de 1.129.000 pesos, lo que determina un salario por debajo de la canasta básica del 21%.



Por supuesto que en la cima de la pirámide se encuentra la jerarquía, en el medio y abajo los /as trabajadores /as subsisten en la pobreza e indigencia que le garantiza el trabajo formal.



