Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 25 de octubre de 2025

El fútbol se mancha y la ludopatía crece por casinos en la mano

sábado, 25 de octubre de 2025 2 min de lectura

Corría el año 2014, sentado en la legislatura bonaerense Ricardo Nicolás Vago logró detener las apuestas online en el multimillonario negocio del fútbol. Existe un archivo en el que participa el periodista deportivo Horacio Pagani, el ex presidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, en la mesa convocada por el diputado socialista. En Europa las apuestas mancharon al deporte al mismo tiempo que se aplicaron durísimas sanciones contra clubes de peso.


Una década después el mejor arquero del mundo Emiliano «El Dibu» Martínez, promociona las apuestas sugiriendo a los menores de edad no ingresar en ese mundo que conduce a la «ludopatía». Las instituciones más populares del país llevan en sus camisetas «las apuestas en el pecho», sin olvidar que uno de las empresas es sponsor de la Selección Argentina.


Ricardo Vago sigue su rumbo, atento a lo que decida el Senado de la Nación con el proyecto que tiene media sanción (Diputados) y pretender «limitar, reducir, impedir la publicidad de las apuetas on line vinculadas con el fútbol».

Entrevista completa en Desalambrar Tv:

