«El gobierno de Milei ofrece circo y nada de pan, es indignante lo que hace»



¿El show podrá continuar? La frase juega con uno de los grande éxitos de Queen que, aplicado al presente tormentoso nacional, muestra a una banda que conduce el Presidente que entona canciones al mismo tiempo que Fred (Machado) ratifica su vínculo con José Luis Espert, es decir, el algoritmo «narco» luce masivamente.



El Frente Potencia lleva a María Eugenia Talerico como aspirante a una banca en el Congreso, y fue ella que en un estudio de televisión se sintió «avergonzada por el espectáculo que ofrecía Milei en el Movistar Arena». La proyección del «Milagro» hacía arder las redes sociales, el mundo hablaba de Javier.



En Moreno la dirigenta de Potencia es fulminante. Soledad Pantano acerca del show de Milei: «Es indignante lo que pasó. ¿Qué va a pasar después del 26 de octubre? No sé. No sabemos qué va a pasar dentro de un ratito. Tenemos un gobierno nacional que vive una realidad totalmente paralela y no pone los pies sobre la tierra. Con unos candidatos que se bajan por tener vínculos con el narcotráfico. Es todo un show mediático. Antes nos quejábamos los argentinos, con total razón, que era pan y circo. El actual gobierno ofrece circo y nada de pan, es indignante lo que hace«.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: