Elecciones en Venezuela: un senador libertario y un diputado del PRO fueron deportados

El senador libertario de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni (Formosa) y el diputado del PRO Francisco Bongiovanni (Santa Fe) se sumaron a la lista de veedores internacionales y periodistas que fueron deportados por el Gobierno venezolano.

Ambos dirigentes políticos argentinos viajaron con motivo de las elecciones presidenciales que se realizarán mañana domingo en Venezuela y que tienen en vilo a la comunidad internacional porque, luego de décadas, el chavismo podría perder el poder.

Es la primera vez que el Gobierno de Nicolás Maduro, que va por su reelección, tiene serias chances de perder frente al opositor Edmundo González Urrutia, quien fue respaldado por María Corina Machado, a quien la Justicia venezolana le impidió competir.

En su cuenta de X, Paoltroni relató: «Migraciones nos deportó sin ningún motivo ni explicación. Nos volvieron a subir el mismo vuelo en el que habíamos llegado. Estamos bien. Esperemos que el domingo se termine este régimen con nosotros tanto que todavía están quedando».

Por su parte, Bongiovanni también se expresó en sus redes: “Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela”.

Los casos de Paoltroni y Bongiovanni se sumaron al del periodista Jorge Pizzaro, quien también denunció haber sido demorado en el aeropuerto de Caracas, donde lo «interrogaron severamente unas diez veces», le sacaron «14 fotos» en diversos escenarios y le retuvieron el pasaporte.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS