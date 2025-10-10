

Gisele Agostinelli, una de las concejalas que dejará una huella muy importante cuando termine su mandato el próximo 10 de diciembre, sostiene un deseo que no responde a la figura llamada Javier Milei sino a la representación: «El gobierno debe terminar su mandato».



«El gobierno se enfrentó a su primer dificultad que son elecciones, momento en que tiene que hacer y querer la política siendo gobierno que bastardeó tanto a la política que piensa que todo es un show. Digo, y entonces cierra todo este capítulo con un show», reflexiona la concejala que postula la defensa del sistema democrático: «Me parece que es muy importante el momento del voto porque en una elección legislativa le das un mensaje al gobierno de turno. En lo profundo quiero que el gobierno termine de la mejor manera porque vamos todos en este barco»:



Entrevista completa en Desalambrar Tv: