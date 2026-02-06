En Moreno Axel – Correa presentaron lista para disputarle el PJ a Mariel Fernández

Las propuestas que imponen están en la mesa e integran el orden de cada día. El Movimiento Derecho al Futuro se encamina a resolver el segundo paso de su estrategia de poder (la primera fue el desdoblamiento electoral 2025).



Kicillof ordenó armar listas en todos los municipios de cara a reordenar el PJ, fijando algo que en otros tiempos resultaba impensando: quien conduzca el partido debe reconocer la conducción del gobernador.

El liderazgo de Mariel Fernández en Moreno tendrá una interna (probablemente) el próximo mes de marzo porque el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Walter Correa, consiguió los avales y presentó la lista para disputar a La Capitana la conducción del peronismo morenense.







En las redes sociales queda estampado el anuncio: «Tenemos el orgullo de anunciar que el Movimiento Derecho al Futuro Moreno, bajo la referencia de Axel Kicillof, ha presentado lista para las elecciones internas del Partido Justicialista. Con representatividad, con trasvasamiento generacional, con presencia del peronismo histórico, del movimiento obrero y de las organizaciones sociales, daremos la disputa por la conducción del Partido Justicialista de Moreno«.

TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS ✌️



Como nadie lucha por lo que no ama, ahora es el tiempo del MDF que no requiere permiso en Moreno para lucha por el poder.