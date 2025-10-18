Nadie baraja y da de nuevo. Quien puede pensar que la próxima administración nacional ofrecerá un alivio pero pedirá, indefectiblemente, un esfuerzo porque la herencia es pesada y las deudas se honran. Las cartas están esparcidas en la mesa, tal vez escaseen jugadores /as con la pericia para jugar buenas partidas en el modo clásico. Líder consagrado /a, estructura que sostiene y baja las directivas al territorio. Observación imprescindible: la dinámica responde el poder, inclusive en territorios de proximidad, la orden es de arriba hacia abajo.



Poder Comunitario es una expresión política que declama la imperiosa acción de «democratizar la democracia», más en el actual proceso.



«Todos los días me pregunto como llegamos a tener el actual gobierno nacional y que se sostenga con todo lo que hace contra el pueblo», interrogante afirmartivo de Anahí Sanchetta que imagina escenarios posibles, admitiendo otros enigmas: «Hay una discusión profunda sobre cuál es el sistema democrático porque el desinterés de los vecinos /as en la política está vinculado con el ejercicio real que ofrece la democracia que parece que solo es el voto«.



De las complicidades del sistema político con sectores ilegales y poderosos, del Estado presente pero ausente a la abolición del Estado, Sanchetta considera, en relación a la recuperación democrática, que «es el territorio que debe conducir la política y no al revés»:

