Eugenia Ottone de Asconapé, la primera partera de Moreno

El 11 de octubre de 1936, a los 63 años, falleció Eugenia Ottone de Asconapé, primera partera de Moreno.



Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de donde egresó en 1891.



Con su útil y necesario servicio se convirtió en una pieza clave en el momento de los alumbramientos, ayudando a nacer y recibiendo en sus brazos a infinidad de recién nacidos. Era la época en que los partos se producían en las casas particulares.



Le tocó actuar en un Moreno rural, brindando su atención en tambos y chacras, con buen y mal tiempo de día o de noche.



Muy apreciada por sus vecinos y de contextura robusta, doña Eugenia, como era conocida, comenzó a cumplir funciones en el Servicio Médico Permanente, un centro asistencial que funcionaba en el edificio de la municipalidad, en 1912, con la creación del hospital Mariano y Luciano de La Vega integró su plantel profesional.



Fue madre de cinco hijos, una mujer y cuatro varones, el más chico llevó su nombre y fue el conocido médico Eugenio Asconapé, de destacada actuación en nuestro medio, a quien una calle recuerda.



Por su parte, en memoria de la noble partera, una calle céntrica de Paso del Rey se denomina Eugenia Ottone de Asconapé.