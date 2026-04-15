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miércoles, 15 de abril de 2026

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Feria Fe y Esperanza: «El espíritu de Sergio está acá»

miércoles, 15 de abril de 2026 1 min de lectura


Organización e identidad. Absorber los conflictos poniendo el cuerpo y lograr respuestas, de todo tipo con el mismo valor humano. En el Sur de Moreno cuando se habla de delegado hay un nombre inolvidable: Sergio Arreguez.


La puesta en marcha de la Feria Fe y Esperanza camina por esas huellas. Por allí transita Alberto «Beto» Fraiz, hombre de la Hugo del Carril, concejal de Fuerza Patria, alguien que recuerda el legado y lo convierte en acción pública.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


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