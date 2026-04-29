Histórica sentencia a la Fuerza Aérea por su accionar represivo en Moreno



El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martin emitió una condena histórica contra los militares que desplegaron el accionar represivo en la VIII Brigada Aérea ubicada en Cuartel V (la actual Brigada VII).



Fue sentenciado a a 25 años de prisión al ex Capitán Ernesto Rafael Linch, inhabilitación absoluta y perpetua y accesorias legales por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiteradas en 17 hechos en perjucio de Marcos Eduardo Galantz, Rodolfo Freyre, Alfredo Ruben Varela, Aldo Ameigeiras, Alejandro Micieli, Sergio Giovanni Gobulin, Beatriz Alicia Boglione, Beatriz Medinilla, Miguel Angel Inschaupe, Luis Enrique Tulissi, Enrique Benito Merino, Domingo Boglione, Vicente Horacio Lagraña, Juan Florencio Sanchez, José Lizardo Reynoso, Juan de Dios Medina y Jorge Leonardo Fraga.



Privación ilegal de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas y por haberse extendido mas de un mes reiterado en 12 hechos en perjucio de Luis González, Mario Sánchez, Margarita Miguens, Faustino Altamirano (2 hechos), Indalecio Fernandez, Raúl Morello, Susana Bruna, José García Carballo, José Vázquez, Norma Pérez y Horacio Fleischman.



Y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima reiterado en 29 hechos: Eduardo Marcos Galantz , Rodolfo Urbano Freyre, Alfredo Rubén Varela , Aldo Rubén Ameigeiras , Alejandro Micieli , Sergio Giovanni Gobulin , Beatriz Alicia Boglione , Beatriz Medinilla , Miguel Ángel Inchauspe , Luis Enrique Tulissi , Enrique Benito Merino , Domingo Boglione , Vicente Horacio Lagraña , Luis Esteban González , Juan Florencio Sánchez , María Marrgarita Miguens , Mario Valerio Sánchez , Faustino Altamirano (2 hechos) , Indalecio Aristardo Fernández , Raúl Antonio Morello , Susana Bruna , Jose García Carballo , José Manuel Vázquez , Norma Beatriz Pérez, Horacio Silvio Fleischman, José Lizardo Reinoso, Juan de Dios Medina y Jorge Leonardo Fraga.



Abuso deshonesto agravado en perjucio de Beatriz Boglione y Mario Valerio Sánchez.



Abuso sexual con acceso carnal y violación mediante el uso de fuerza o intimidación agravada en perjuicio de Beatriz Boglione.

Se comunica al Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que procedna a la baja por exoneración y la suspensión del goce de todo retiro, pension o jubilación de los que puedan estar gozando los condenados, de acuerdo con las previsiones del art 19 del CP y al registro nacional de armas RENAR para el retiro de toda arma que posean.



El Tribunal pone a disposición de la querella, Moreno por la Memoria, los registros audiovisuales , copia del presente veredicto y sus fundamentos como así también copia de toda la documentación que considere oportuna para articular ante la autoridad judicial que corresponda las peticiones efectuadas en relación a MARIO AGUSTIN BELLENE y sobre la investigación de los restos materiales ubicados en la actual Brigada VII de Moreno.



Se ordenó la reparación histórica del legajo laboral de HORACIO SILVIO FLEISCHMAN, médico especialista del Hospital Municipal Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno en el que se dispuso su cesantía y remitir a la Municipalidad de Moreno copia de la presente sentencia y sus fundamentos para que se implementen las medidas pertinentes a los fines previstos en el decreto N°1199/2012, la ley N°27656



Durante el desarrollo del juicio oral actuaron los doctores Clarisa Góngora, Sergio Gómez, Daira Dajdyz, Gastón Fraga y Sebastián Taiariol por la querella de la Asociación Civil Moreno por la Memoria