Inteligencia Productiva para PyMEs

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio de Moreno presentó el programa Inteligencia Productiva junto a más de 30 representantes de pequeñas y medianas empresas (PyME), en el Parque Industrial Municipal II, ubicado en Ruta 24 entre Moliére y Bernardi, Cuartel V, con el objetivo de fortalecer las áreas de energía, innovación tecnológica, radicación industrial, gestión ambiental, comunicación institucional, inteligencia artificial y gestión productiva.



La jornada, organizada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), convocó a empresarios y equipos de gestión de distintas industrias del distrito, que participaron de un espacio de intercambio orientado a la construcción conjunta de políticas públicas, el análisis de problemáticas y la identificación de oportunidades para el desarrollo local.



El encuentro permitió recoger aportes de las empresas y cámaras presentes con el fin de orientar las acciones del programa en función de las prioridades identificadas para el crecimiento de los sectores.



Esta iniciativa del Gobierno municipal reafirma su compromiso con la producción local, la generación de empleo y la articulación con las PyMEs, mediante políticas públicas orientadas a mejorar la gestión empresarial y consolidar el entramado industrial local.