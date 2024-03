Jubilados: la principal variable de ajuste

Quienes están bajo el régimen de reparto y quienes cobran gracias a una moratoria, en ambos casos la licuación es del 35%. Caputo y Milei con la devaluación del 120% en enero licuaron los ingresos de los jubilados que deberían actualizarse en abril. Los bonos no llegan a cubrir la pérdida actual. El argumento de que la fórmula jubilatoria actual perjudica a los jubilados es utilizado para establecer un nuevo parámetro que permita sostener esta baja drástica en los ingresos de los jubilados. Esto se haría mediante la quita de derechos a quienes ingresaron por moratoria y estableciendo una actualización que no contemple la inflación del primer trimestre, sino sólo la inflación futura, cristalizando la pérdida del 35% del piso de ingresos. Por Mario Hernández

El gobierno de Javier Milei acumula un recorte del 30% del gasto en el primer bimestre de 2024 respecto al primer bimestre de 2023.

Los sectores donde hubo más recorte porcentual fueron en obra pública de cloacas y agua potable (-89%), políticas ambientales (-70%), política de incentivo laboral (-60%), infraestructura y subsidios al transporte (-51%).

Mientras, los servicios de deuda aumentaron un 43% interanualmente.

Las jubilaciones y pensiones implicaron el 45% de los recortes en montos. Les siguieron los recortes a los subsidios a la energía (16% del total del recorte); luego la eliminación de las transferencias a las provincias para salarios docentes, infraestructura escolar y becas (9% del total). Los recortes a las obras de infraestructura y los subsidios al transporte implicaron el 8% del total de los recortes, seguido por la asistencia social, la salud, el agua potable, la vivienda y la seguridad interior.

En definitiva, la principal ruptura del contrato electoral de Milei fue decir que el recorte iba a ser a “la casta política” y fue totalmente dirigido al conjunto de la sociedad. Quizás una muestra clara de ello es que el recorte en alimentos en el primer bimestre en términos reales fue del 25%, en productos farmacéuticos del 60%, se eliminó la inversión en libros escolares al igual que en notebooks y equipo educacional y recreativo.

73% de los jubilados son pobres

Luego de que el presidente, Javier Milei, intentara justificar el ajuste en los haberes jubilatorios al afirmar que la gran mayoría de ellos no es pobre, un informe revela que la realidad es muy distinta. Cifras aportadas por un informe elaborado por la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) indica que el 73% de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza, si se toma una canasta básica más realista, que contempla su perfil de salud y nutrición.

Durante una entrevista que el periodista Jonatan Viale le realizó a través de la señal de noticias TN, Milei se había preguntado “cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina». «Los jubilados», respondió el periodista, citando un dato del ministro de Economía, Luis Caputo, según el cual la pobreza entre los adultos mayores solo alcanzaba al 15%.

Sin embargo, los datos aportados por la UNGS lo desmienten, ampliando el porcentaje de pobreza dentro del segmento de la tercera edad casi un 60%, llevando el 15% señalado por la dupla Milei-Caputo hasta un estremecedor 73%. «El valor de dicha canasta alimentaria del adulto mayor, calculado por el equipo de la UNS para febrero de 2024, fue de $136.631, es decir un 76% más que lo que estimaba el INDEC», concluyó Carlos Martínez, integrante del Instituto del Conurbano de la UNGS.

Martínez agregó que «a su vez, expandiendo esa canasta alimentaria a los demás consumos básicos, lo mínimo que necesitó en febrero de 2024 una persona mayor para no ser pobre fue $366.171». «Dentro del conjunto de las personas de 61 años o más que viven en la Argentina, la pobreza no sería del 15% ‘dentro de la gente mayor’, como afirmaron Caputo y citó Milei, sino de más del 73%, haciendo que prácticamente tres de cada cuatro adultos mayores sean pobres en la actualidad», concluyó el investigador.

A esa cifra se llega por el hecho de que, de un total de 7,1 millones de personas mayores de 61 años en Argentina, hay 4,7 millones de jubilados o pensionados que cobran menos de $340.000, a los que se le suman 0,3 millones que reciben PUAM y 0,2 millones que cobran PNC asistencial, por lo que, en total, 5,2 millones son pobres. «Esconder a cuatro de cada cinco viejos pobres en la Argentina es una forma de invisibilizarlos y disfrazarlos de casta privilegiada, ingrato y amargo tratamiento para quienes han atravesado toda una vida de trabajo y padecimientos», cerró Martínez.

De haber mínimo de emergencia a plan social

El anuncio de una Reforma Previsional -que tiene como objetivo que las actuales jubilaciones se transformen en un simple subsidio a la vejez- parte de un haber mínimo que no llega a la línea de indigencia cuando la Canasta básica de un adulto mayor se encuentra en los $600.000 mensuales. Simultáneamente pretenderán avanzar con la privatización del resto del Sistema generando un gran negocio para el sector financiero y una gradual y drástica des-financiación del actual sistema previsional.

Comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s de la República Argentina

Tal como lo preveíamos el discurso del presidente Milei del 1° de marzo en ocasión de la apertura del año legislativo resultó ser un compendio de falsedades, afirmaciones erróneas, de mensajes amenazantes y extorsivos de anuncios de fracasadas iniciativas que ya fueron puestas en práctica en Argentina en tiempos de dictaduras y de gobiernos ajustadores De todo ese cúmulo de definiciones e iniciativas anunciado en medio de una obscena puesta en escena se desprenden algunas conclusiones. La primera es la ratificación indubitable de que este Poder Ejecutivo nacional gobierna en nombre y para beneficio de los sectores del poder económico nacional e internacional más concentrados. La segunda es que la víctima elegida para hacerlo posible es el pueblo argentino.

En tal sentido se destaca el anuncio de una Reforma Previsional que tiene como objetivo que las actuales jubilaciones, más temprano que tarde, se transformen en un simple subsidio a la vejez y no en la justa retribución para un trabajador o trabajadora por sus aportes realizados a lo largo de una vida de trabajo. Cabe recordar que en la actualidad el haber mínimo no llega a la línea de indigencia cuando la Canasta básica de un adulto mayor se encuentra en los $600.000 mensuales. Simultáneamente pretenderán avanzar con la privatización del resto del Sistema generando un gran negocio para el sector financiero y una gradual y drástica desfinanciación del actual sistema previsional. A esto habrá que agregarle el intento de convertir en planes sociales a las actuales jubilaciones logradas mediante moratorias generando una gran injusticia con miles de víctimas del trabajo no registrado y el no remunerado pero que a su vez aportaron a los fondos previsionales a través del pago de impuestos nacionales como el IVA. Innegablemente las y los jubilados seguirán siendo en la consideración de estos cipayos que nos gobiernan, material descartable. Habrá que prestar mucha atención a lo que suceda con las cajas previsionales provinciales que ya el macrismo quiso destruir cuando fue gobierno.

El otro punto a señalar como muy grave es el reiterado anuncio de una Reforma laboral que como ya se ha visto a lo largo de nuestra historia consiste en la reducción o lisa y llanamente la eliminación de derechos de las y los trabajadores. Para perfeccionar su estrategia deben dejar a las y los trabajadores con escasa capacidad de lucha por lo que intentan avanzar sobre las organizaciones de trabajadores (sindicatos) pretendiendo disponer cómo deben funcionar cuando eso es exclusiva potestad de sus afiliados. En nombre de un supuesto espíritu democrático dispondrían avasallar la autonomía de las organizaciones sindicales. En realidad, lo que ambicionan no es fortalecer desde el Estado la democracia y libertad sindical sino a tratar de eliminar de cuajo a la organización gremial sobre todo a aquellas combativas, con sentido de clase. Como dice el dicho, para estos tipos “El mejor sindicato es el que no existe”.

Por lo tanto, instamos nuevamente a trabajar intensamente en Unidad de la clase trabajadora tanto activa como jubilada para enfrentar y derrotar a esta avanzada conservadora, antipopular, antinacional y antiobrera que nos gobierna junto a sus aliados supuestamente “críticos” pero “dialoguistas” como muchos de los gobernadores y legisladores que aceptan las extorsiones de Milei a sabiendas que con esa actitud están traicionando al pueblo de sus provincias.