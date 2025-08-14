Julio se fue con el 1,9 por ciento de inflación

La suba de precios aceleró respecto a junio y cerró en el 1, 9 por ciento. En los siete meses del año presenta un acumulado del 17,3 por ciento.



Entre las divisiones que registraron mayores subas el mes pasado destaca la de Recreación y Cultura con un 4,8%, que se vio impulsada por las vacaciones de invierno. Luego Transporte, que registró una variación del 2,8%, principalmente por las alzas en el transporte público, y la de Hoteles y Restaurantes, con otro 2,8%; Comunicación (+2,3%), el de Bienes y Servicios Varios (+2,1%), de Educación (+1,9%) y el de Alimentos y Bebidas (+1,9%) cerraron el mes igual o por encima del nivel general del IPC. Los precios de la comida se vieron impactados por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, así como también carnes, pan y cereales en el GBA.