Karina Sarro, docente de la ESPUNM, recibió el premio Humanitario Global para Argentina

El año pasado quedó seleccionada entre los 10 docentes más destacados del mundo.



Provista de energía, resiliencia, amor y, especialmente, una pasión notable para la innovación humana utilizando la tecnología, Karina Sarro recibió la invitación para viajar a la India:: «Nos sentimos honrados de invitarla a recibir el Premio Humanitario Global para Argentina en el Festival Cultural Mundial, un encuentro internacional que celebra el amor, la unidad y la humanidad compartida, como parte de la conmemoración del 100o aniversario del nacimiento de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, rindiendo homenaje a su vida de amor desinteresado y servicio universal».







Y allí estuvo hoy la docente de la Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM), la creadora de E-Pekes, quien honra el amor y entrega por la docencia. En un auditorio extraordinario su nombre quedó arropado en aplausos: Premio Humanitario, una Palabra, una Familia, Inspirando Innovación, empoderando la educación.







Karina Sarro compartió con este medio algunos mensajes y fotos minutos después de bajar del escenario.







Mujer que resiste, lucha, convoca, produce e innova. Para los peques y jóvenes, llama a construir un mundo inclusivo… desde su Conurbano bonaerense.