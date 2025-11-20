Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 20 de noviembre de 2025

Kicillof: “En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

jueves, 20 de noviembre de 2025 2 min de lectura

“La soberanía no solo se pone en riesgo ante cañones y ejércitos, sino también como consecuencia de relaciones económicas que surgen de la sumisión política: somos una provincia productiva, que no acepta que se negocie con miedo y de rodillas”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno el acto por el Día de la Soberanía Nacional junto a la vicegobernadora Verónica Magario.


En ese marco, Kicillof destacó: “La batalla de la Vuelta de Obligado nos trae muchas enseñanzas para comprender el presente. Entre ellas, que cuando un país tiene que negociar no importa qué líder o país te cae simpático: lo único que hay que hacer es defender el trabajo, la producción y el interés nacional”.


“Hoy la Argentina está cerrando un acuerdo comercial con Estados Unidos del que todavía no conocemos la letra chica, pero ya hemos visto a otros países que avanzaron en la misma dirección”, sostuvo el Gobernador y añadió: “La diferencia con ellos es que la Argentina tiene una industria que defender: en cualquier convenio, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”.


Además, Kicillof señaló que “el único parámetro para evaluar un acuerdo o una política es si beneficia o no a las grandes mayorías, a los que trabajan y producen: basta recorrer la provincia de Buenos Aires para entender que no hay ningún sector que esté mejorando sus condiciones a partir del programa económico del Gobierno nacional”.


“Por eso, nuestros patriotas no pueden quedar inmóviles en un museo: tenemos la obligación de mantener vivo aquel heroísmo y el amor por la patria que demostraron quienes, como Juan Manuel de Rosas, la defendieron”, expresó el Gobernador y concluyó: “No hay exclusión, chicana ni insulto que les sirva a quienes nos agreden: en la provincia de Buenos Aires somos millones los que estamos dispuestos a luchar por nuestra soberanía y por mejorar la condiciones de vida de nuestro pueblo”.


Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores, legisladoras, intendentes e intendentas, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.

