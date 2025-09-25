Kicillof en Estados Unidos, homenaje al Pepe Mujica

Axel Kicillof, participó este miércoles en Nueva York de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, en el marco de la actividad denominada “Democracia siempre”. El encuentro reunió a presidentes, parlamentarios y dirigentes políticos de distintas partes del mundo, convocados por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute.



Durante su intervención, Kicillof sostuvo: “Vengo aquí a reivindicar la democracia: a pesar de que se intentó instalar que esta vez el ajuste cruel y despiadado era acompañado por nuestra sociedad, fueron las urnas las que demostraron que los recortes y la quita de derechos no cuentan con apoyo popular en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país”.



El mandatario bonaerense también expresó su preocupación por la situación institucional en la Argentina: “No solo hay graves problemas por la caída de los ingresos, sino que también están en riesgo la división de poderes, el federalismo y la justicia: pedimos de nuevo que cese la injusta condena contra Cristina Fernández de Kirchner”.



En ese sentido, remarcó la importancia de la integración regional: “La democracia implica luchar por la igualdad, por más mejoras en las condiciones de vida y por la soberanía, pero para que esas luchas conduzcan al camino correcto es fundamental acompañarlas, como siempre propuso José Mujica, de una fuerte integración latinoamericana y de la unidad de los pueblos postergados”. Y concluyó: “Lo mejor que podemos hacer para honrar a ‘Pepe’ es seguir militando, resistiendo y luchando. El mejor homenaje que podemos hacerle es saber que nunca se pierde la esperanza”.



Además, Kicillof tomó parte de la segunda reunión “En Defensa de la Democracia: Combatiendo el Extremismo”, convocada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas por los presidentes Gabriel Boric (Chile), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España).



FUENTE: INFOCIELO