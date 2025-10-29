Kicillof impulsa terminar con la Autopista Presidente Perón y convoca a los Municipios

El Gobierno bonaerense dio un paso clave para conformar el consorcio de gestión junto a nueve intendentes para terminar la autopista Presidente Perón, una vía de tránsito clave que se transformaría en un anillo que bordea el Conurbano.

En el día de ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto 2673/25 que aprueba el convenio de constitución del consorcio que tiene como principal objetivo impulsar el traspaso de jurisdicción de la órbita nacional a la provincial para poder reactivar y finalizar las obras.



De esta manera, el consorcio integrado por Berazategui (Juan José Mussi), Ezeiza (Gastón Granados), Florencio Varela (Andrés Watson), Ituzaingó (Pablo Descalzo), La Matanza (Fernando Espinoza), Merlo (Gustavo Menéndez), Moreno (Mariel Fernández), Presidente Perón (Blanca Cantero) y San Vicente (Nicolás Mantegazza) puede empezar a funcionar.



Además, este organismo busca diseñar un plan integral para el entorno de la traza, que incluya el fortalecimiento de agrupamientos industriales, la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios lindantes y una mayor inversión en materia sanitaria, educativa y de seguridad en la región.



El Consejo de Administración del consorcio deberá reunirse, como mínimo, una vez cada 30 días, bajo el mando de la vicegobernadora Verónica Magario o una figura que ella designe ante su ausencia. Además, se le sumarán 11 integrantes de la administración bonaerense aportados por distintos Ministerios.



El obstáculo central del flamante consorcio es la jurisdicción porque la Autopista Presidente Perón depende de Nación y el Gobierno de Javier Milei congeló la obra pública.



No obstante se puede actuar sobre la traza y en un área de tres kilómetros de cada lado de la autopista en toda su extensión.



La autopista, cuyo último tramo se inauguró en diciembre de 2023, tiene habilitados 52 de los 83 kilómetros de la proyección inicial.