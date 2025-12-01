Kicillof, puesta de escena final llamada ENDEUDAMIENTO

¿A quien dirigirá su mensaje el gobernador de la Provincia de Buenos Aires si, propios y extraños, escucharon las razones de «gestión» que representa obtener la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de dólares?



Las bautizadas tribus, espacios o franquicias, juegan la misma pulseada: dinero para afrontar el déficit que algunos /as calcularon, mientras otros /as subestimaron.



Lo cierto es que este lunes 1 de diciembre ofrecerá una conferencia de prensa a las 17 horas en el Salón Dorado. El llamado es abierto a todas las fuerzas con representación parlamentaria, y en orden al volumen político, se convocó a representaciones sindicales y sociales. La foto será un mensaje, piedra libre para los ausentes.



Los /as Intendentes /as enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro serán de la partida. Fuentes cercanas a la gobernación aseguraron a Desalambrar que Mariel Fernández dirá presente en la convocatoria de Kicillof, lo que no significaría un desmarque de su posición al lado de Máximo y Cristina sino una acción de necesidades económicas acuciantes.



Para salir a tomar deuda, el Ejecutivo requiere la aprobación del proyecto; una condición que se consigue mediante los dos tercios de la Legislatura bonaerense. Si no lo consigue el próximo miércoles la cuesta se hará mas arriba por el cambio en la composición legislativa previsto para el 10 de diciembre. En el Ejecutivo subrayan que no sirve tener aprobado el Presupuesto sin una ley de financiamiento.



El oficialismo debe conseguir 62 manos en Diputados y tiene un bloque de 37 integrantes. En el Senado, requiere de diez votos por fuera de su bancada.