martes, 9 de diciembre de 2025

La legislatura mendocina aprobó la explotación minera.

martes, 9 de diciembre de 2025

Hoy el Senado de Mendoza aprobó la minería en Uspallata, votando de espaldas al pueblo y en plena crisis hídrica.

Mientras hablan de “progreso”, ponen en riesgo nuestras cuencas, nuestra salud y el futuro de las comunidades. Sabemos lo que deja la megaminería: contaminación, despojo y promesas vacías.

En las calles, la situación también lo demuestra: la policía circula sin identificación, mostrando una vez más que están del lado de los poderosos y no del pueblo que defiende el agua.

En Mendoza el agua vale más que cualquier proyecto extractivo.
No somos zona de sacrificio.

La pueblada de Mendoza sigue movilizándose firme y esperando el ruidazo en el KM0.
La defensa del agua no se negocia.

FUENTE: Noticias Tierra Campesina

