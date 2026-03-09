Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

lunes, 9 de marzo de 2026

La oferta de Kicillof convenció a los gremios docentes

lunes, 9 de marzo de 2026 2 min de lectura


El Frente Gremial Docente mira el número que hace juego con la inflación. La comparación dista mucho de ser lineal, próxima a lo asimétrico, pero funcional a los parámetros de consenso entre patronal y sindicatos. AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba avalaron de cerrar la paritaria por dos meses.


La oferta establece un incremento bimestral del 7,5% para marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y la reapertura de negociaciones en junio


“La propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”, agregó la titular de la FEB, Liliana Olivera, y sintetizó en que habrá un ajuste del 5% en marzo y el 2,5% en abril, más una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”.


Así quedan los salarios para los cargos iniciales


  • Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;
  • MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;
  • MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;
  • Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.

