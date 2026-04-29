Por el Servicio Alimentario Escolar bonaerense, Intendentes /as marchan y reclaman a Pettovello



Funcionarios e intendentes bonaerenses encabezarán hoy una marcha hacia el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para reclamar fondos adeudados de la Nación a la Provincia correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE).



La decisión surgió en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense que tuvo lugar en La Plata el pasado viernes. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, precisó que la deuda de la Nación a la Provincia es de 220.000 millones de pesos por el SAE.



El ministro de Axel Kicillof señaló que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero solamente giró poco más del 10%.



“Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional”, reclamó Larroque.