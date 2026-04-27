«La política nacional nos atraviesa a todos, y si atacamos al intendente ‘del palo’ estamos mal»

Horas antes de la presentación y lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro General Rodríguez, uno de sus cuadros políticos dialogó con Desalambrar sobre la política, el poder, la interna, los acuerdos electorales que no significan unidad; el rol que asume el actual gobernador Axel Kicillof y la oposición abierta que exhibe La Cámpora a la construcción de otra música y letra.



Reinaldo «Cartu» Torres, hombre de ATILRA, concejal mandato cumplido, actual funcionario en la gestión del Intendente Mauro García, asume que la gran autocrítica que necesita el campo popular aún no se produjo, pero hacia ese rumbo marcha el MDF bajo la conducción amplia de Axel.



Sobre el avance del Movimiento Evita en General Rodríguez, con una causa política y judicial que no está saldada, Torres entrega una respuesta muy clara y directa, que excede a una o un protagonista en particular: «Los compañeros tienen que entender que la política nacional nos atraviesa a todos, y si atacamos al intendente ‘del palo’, me parece que es muy difícil. Yo también puedo salir con ‘otro Rodríguez es posible’. Rodríguez tenía déficit en edificios escolares y Mauro los ha superado, un montón de asfalto en Santa Brígida, un montón de barrios que Mauro ha resuelto. Claro que hay otros frenados por el Gobierno Nacional, el otro día vino Katopodis a tratar de resolver la calle Teresa Mastellone para que continúe el asfaltado, pero tenemos que entender que hay una Provincia cada vez más asfixiada por la coparticipación que no llega a donde tiene que llegar. Entonces los compañeros y compañeras que son ‘del palo’ tienen que entender eso: que si no hay otro Rodríguez posible, o que si hay un Rodríguez posible, que vengan a colaborar y a ayudar a lo que estamos haciendo nosotros«.



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