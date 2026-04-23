La Secretaría de Salud de Moreno ganó el Premio “Kita Gorban”

GACETILLA OFICIAL –

En el Salón Latinoamericano del Municipio, la intendenta Mariel Fernández recibió y celebró junto al secretario de Salud, Juan Varani, trabajadoras y trabajadores del área, la obtención del Premio “Kita Gorban” a la Promoción de Salud 2026 que otorga cada año el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires (CoSaPro) en reconocimiento a su labor cotidiana, firme y comunitaria.











Los ejes abordados en esta edición realizada en la ciudad de Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril, se vincularon al primer nivel de atención, la gestión de emergencias médicas, la atención odontológica y la salud mental con especial foco en los consumos.



En ese marco, el equipo local presentó sus experiencias desarrolladas en el Centro Odontológico Municipal, la Coordinación General de Emergencias Médicas, las distintas unidades sanitarias, así como de los programas que integra y articula el distrito.



El reconocimiento destaca el compromiso de las trabajadoras y trabajadores del área que a través de su vocación y sus propuestas contribuyeron a la construcción de políticas públicas orientadas al cuidado colectivo.



Esta distinción pone en valor y consolida tanto las iniciativas como el impulso del Gobierno local en mejorar la calidad de la atención, la promoción de la salud y la formación de los equipos médicos para fortalecer un sistema sanitario cercano, accesible y con eje en el bienestar de toda la población.