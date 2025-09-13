El gobernador Osvaldo Jaldo de Tucumán pronunció frases fuertes contra el presidente Javier Milei en un audio que se difundió hoy; en el mensaje cuestionó duramente al mandatario y usó expresiones dirigidas a su familia, lo que encendió la polémica en redes y entre dirigentes políticos.



Jaldo habló en un audio que circuló y dijo: “Que venga el león, le vamos a cortar la peluca al león, lo vamos a dejar pelado. Esto es el peronismo, esto somos los tucumanos”.



En la grabación añadió una frase dirigida a la familia del presidente, que fue resaltada por quienes compartieron el material en redes. Jaldo había pronunciado esas palabras en un encuentro con militantes y que el gobierno tucumano defendió la contundencia del mensaje como respuesta a las políticas nacionales.



El episodio tensionó el vínculo entre el gobierno provincial y la Casa Rosada y reavivó la discusión pública sobre el tono de la campaña política. Desde distintos sectores pidieron bajar los decibeles, mientras otros justificaron la postura del mandatario provincial como una reacción ante medidas nacionales.