Los docentes bonaerenses van al paro

Los cinco sindicatos que nuclean a los docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron medidas de fuerza contra el gobierno de Milei. Fue en una conferencia de prensa encabezada por María Laura Torre, secretaria general adjunta del SUTEBA.



La agenda de reclamos apunta directamente al gobierno de Javier Milei y la fecha elegida es dos semanas antes de las elecciones legislativas, el martes 14 de octubre.



Las autoridades gremiales informaron que mañana a las 10 se van a concentrar en Plaza Moreno, La Plata. Esta jornada contará con la participación de Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena. Lo mismo sucederá en otros puntos de la Provincia y también en otras ciudades del país. Es que el plan de lucha que van a retomar mañana fue definidio por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) con el acuerdo de representantes sindicales de todas las provincias.



La idea de la actividad de mañana es “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Presidente Milei”, expresó Torre. Esto es por la paritaria nacional docente, por la restitución del Fondo de Incentivo (FONID), los recursos para el Instituto de Previsión Social (IPS) y rechazo al Presupuesto 2026.



FUENTE: INFOCIELO