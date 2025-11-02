Mariel a distancia del fuego amigo y sin posteos



Una derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires (que espera por el escrutinio definitivo) se volvió el aditivo imprescindible para acelerar la contienda interna, el o los liderazgos que no fueron resueltos en la oferta electoral bautizada Fuerza Patria. Una figura política como Mariel Fernández, Vicepresidenta del PJ nacional, Intendenta de Moreno, «escucha el gran ruido o elaboración de partituras» sin intervención porque considerará, una vez más, que «lo que ocurre es un problema que debe resolver ese espacio al que ella no perteneció ni pertenece» en referencia a La Cámpora.



Sería una lectura reducida de La Capitana porque el Movimiento Derecho al Futuro no es apéndice sino una construcción, cuyo líder es el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por 40 intendentes /as y las centrales sindicales.



En San José 1111 están preparando el lanzamiento de conducción recargado para recuperar las bases peronistas y en la tierra de las grandes batallas «cuenta con Jefes y Jefas comunales».



Mariel jugó un pleno al lado de Cristina Fernández logrando así un lugar en las mesas de decisiones partidarias, mayor presencia y conocimiento, instalación de su nombre y modelo de gestión. Fue crítica del «desdoblamiento electoral», en línea con el postulado de CFK, pero no replicó nada en sus redes sociales respecto a la actualización de la misma crítica que hizo la conductora nacional al conocer el resultado del 26 de octubre.



El domingo pasado Mariel estuvo en La Plata (como ocurrió con toda la dirigencia de Fuerza Patria) en el acto que ofreció la palabra de Axel Kicillof, aunque la noticia al día siguiente resultó ser «la simbología corporal de Máximo».



Desde el 27 de octubre hasta hoy domingo 2 de noviembre, las corrientes, tribus, facciones, apelaron a mensajes, notas y posteos en X y otras redes. Cristina Fernández de Kirchner inauguró la saga el domingo 26, acompañada por Mayra Mendoza por supuesto, con funcionarios /as del gobierno bonaerense «reposteando» la opinión crítica de la Presidenta del PJ nacional que luego tomó forma de carta. Ayer en Florencio Varela, Máximo Kirchner, Presidente del PJ bonaerense, acompañado en el escenario por Guillermo Moreno, emitió un discurso de poder o de preservación de la franquicia.



«Da vergüenza muchas veces, y mucho más en esta semana, cuando vi que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral» declaró Máximo en la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner de los municipios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Convencido de quien es la conducción expresó: «“¿Cómo puede ser que algunos responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa, mientras los que pueden salir se esconden? Es un gran problema el que tenemos en el peronismo. Hay cosas que entre los compañeros no se hacen. Y algo que no debe perderse nunca es el respeto por los que todos los días lo dan todo, como lo ha hecho ella”, en alusión a su madre, la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.



De lo reseñado no se encuentra opinión de la Alcaldesa de Moreno, que tampoco integra el núcleo de Intendentes /as que legitiman la gestión y conducción de Axel Kicillof, quienes el día viernes se reencontraron para analizar la elección y con un pedido natural: «romper ahora con La Cámpora».



Las culpabilidades a flor de piel, Axel o Cristina, elijan porque el tren 2027 se encuentra parado en esta estación y próximo a arrancar.



Si por un instante suprimimos las redes sociales como vehículo de noticias; es decir, posteos que se transforman en títulos, bajadas y desarrollos ajustados a párrafos estampados sin letras de molde, hay por delante medidas institucionales que ratificarán dónde está parado cada sector, y esto incluye al Movimiento Evita que cuenta en la Cámara de Diputados bonaerense con Noelia Saavedra, conducida por Mariel, quien hasta el momento está incorporada a la escudería del «cristinismo».



Tal vez sea oportuno recordar que la administración Kicillof no logró el Presupuesto 2025; tampoco el mentado «endeudamiento» que fracasa en ambas cámaras y ahora se acerca la elección de nuevas autoridades y tratamiento de la ley de leyes 2026.



Las fuerzas en pugna jugarán sus fichas. Mayra Mendoza pide licencia en su cargo de Intendenta de Quilmes para asumir como diputada bonaerense y dar testimonio allí. Se postula para Presidir Diputados.



El kicillofismo o el MDF considera a Mariano Cascallares y el Frente Renovador va por la continuidad de Alexis Guerrera.



Por supuesto que ahí no concluye la disputa, solo es una gragea que ejemplifica la batalla que prescinde de «tibios /as o especuladores /as».



El sendero que Milei dispone para la Provincia de Buenos Aires se encuentra planificado. Ajuste, asfixia, recortes, paquete que drenará a los municipios. Los recursos de Kicillof no son infinitos, razón que lleva a alineados /as a exigir posturas más firmes hacia aquellos /as que desconocen, no reconocen, no acompañan o cuestionan la gestión y la conducción bonaerense.



Mariel Fernández, ¿seguirá alineada a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, construyendo desde allí el 2027? ¿Podría sostenerse en esa corriente pero abriendo paso propio, caminando la Provincia, como una alternativa a la disputa interna? ¿Es imaginable verla a La Capitana de Moreno en el grupo de Intendentes /as que abrevan Futuro al lado de Axel Kicillof? ¿Qué escenario en Fuerza Patria queda abierto en la casa común morenense?



Hay dos factores de coincidencia que abraza a todos y todas: con lo hecho no alcanza, la propuesta es limitada, tiene base y techo. En segundo lugar… todos /as proclaman volver el peronismo.