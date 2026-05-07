Mariel Fernández inauguró el Centro Cultural del barrio La Perla

GACETILLA OFICIAL –

La intendenta, Mariel Fernández, encabezó la inauguración del Centro Cultural del barrio La Perla, un espacio destinado a actividades culturales, recreativas y deportivas para la comunidad. En el lugar también se brindará merienda con el objetivo de fortalecer el encuentro y la participación de las familias, especialmente de niñas y niños.



Durante la jornada, la jefa comunal expresó: “Este lugar lo hacemos para ustedes, para que lo disfruten las familias de La Perla, pero principalmente para los niños y niñas del barrio, para que aprendan cosas nuevas, para que se diviertan y encuentren un espacio de contención”; y agregó: “La verdad que es una emoción muy grande ver a las chicas Basualdo y a su mamá al frente de este espacio. Ver el compromiso de una familia con su comunidad es algo maravilloso”.



El Municipio ejecutó trabajos de infraestructura con financiamiento municipal. Las tareas incluyeron nuevo asfalto para conectar la Ruta 25 con las calles Tablada y La Plata, donde se ubica el centro cultural. Además, se concretó el recambio de luminarias LED para mejorar la seguridad y la circulación en el barrio.



Cabe destacar que el lugar donde hoy funciona el centro anteriormente era una esquina en estado de abandono. A partir de estas intervenciones, el predio se transformó en un espacio público recuperado y puesto en valor para el uso de la comunidad.











Estuvieron presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la diputada provincial, Noelia Saavedra y otras autoridades.



Con la inauguración del Centro Cultural La Perla y las mejoras realizadas en el barrio, el Municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los espacios comunitarios, la cultura popular y la infraestructura urbana para las y los vecinos del distrito.