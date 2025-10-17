«Milei perderá la elección, el pueblo sufre y me preocupa diciembre»



En el Día de la Lealtad los homenajes al líder. Este 17 de octubre muestra a un hombre del peronismo, concejal de la Hugo del Carril en Fuerza Patria, cargado de sensaciones encontradas. Aún cuando Alberto «Beto» Fraiz presiente la victoria electoral el próximo 26 de octubre, los interrogantes adquieren volumen por la realidad financiera y el dólar a punto de galopar. La economía estancada, salarios que desafían llegar a la primer quincena, comercios de proximidad que no venden porque en la calle no hay plata. Panorama sombrío y «Beto» Fraiz establece la pregunta que desde 2001 posee entidad propia, ¿qué puede pasar si el gobierno nacional pierde la elección, no toma medidas y diciembre está a la vuelta de la esquina?



«Día de la Lealtad peronista, día donde los trabajadores salieron a la calle a pedir por su conducción, que liberen al conductor, al hombre que verdaderamente peleaba por los derechos del trabajador», rememora Fraiz y hace foco en el presente y el futuro inmediato: «Hoy es un 17 de octubre triste, porque la gente, el trabajador, no llega a fin de mes, no tiene salario digno, todo aquello por lo que siempre peleamos y por las que nos hicimos peronistas. El actual gobierno nacional planchó la obra pública, dejó de de mandar plata a los distritos, le debe a la Provincia, cortó recursos por todos lados. Es terrible la situación y nosotros estamos preocupados por diciembre, el cierre de año, si el pueblo no puede tener un plato de comida en su mesa lo puede suceder nos preocupa».



