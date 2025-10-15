Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 15 de octubre de 2025

«Milei se irá en bicicleta porque le tiene miedo al helicóptero»

miércoles, 15 de octubre de 2025 1 min de lectura

Vuelve Machi Cabrera, el hombre que fue noticia nacional horas antes que Javier Milei descendiera a Moreno a cerrar la campaña bonaerense. Sobre aquel acto en Trujui afirma que «envió gente para que cobrarán 50 mil pesos por acompañar la movida».


Definido peronista, justicialista, el líder de FAR Moreno acompaña el liderazgo de Kicillof sin estar en el MDF. Llama al pueblo a no votar a la Libertad Avanza el próximo 26 de octubre y sostiene, una vez más, que Javier Milei no termina su mandato porque no llega a diciembre… de 2025. Sugiere que «El León» deberá irse en bicicleta ya que le teme al helicóptero:


Entrevista completa en Desalambrar Tv:

